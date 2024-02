„Nehme ihm das nicht ab“: Tuchel lehnt Hamann-Entschuldigung ab und legt nach

Thomas Tuchel hat die Entschuldigung von Sky-Experte Dietmar Hamann nach dessen kritischen Aussagen in Richtung des Trainers von Bayern München ausgeschlagen – und im Dauerstreit mit dem Ex-Nationalspieler nachgelegt.

„Die Dinge, die bei meinem Fanklub-Besuch passiert sind, wurden völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Es wurden bewusst Aussagen getroffen, die nicht wahr sind“, sagte Tuchel nach dem 3:1 (1:1) gegen Borussia Mönchengladbach in einem Pool-Interview mit ran, Sport1 und ZDF.

Tuchel über Hamann: „Es ist egal, ob er sich entschuldigt hat“

„Wir waren alle schockiert, was er daraus gemacht hat, da ist es völlig egal, ob er sich entschuldigt hat“, fuhr Tuchel fort: „Ich nehme es ihm nicht ab – und deshalb ist das (die Entschuldigung, Anmerkung von mopo.de) auch nicht maßgeblich.“

Hamann übte nach Fanklub-Besuch von Tuchel Kritik

Der 50-Jährige hatte bei einem Fanklub-Besuch am vergangenen Sonntag auf eine allgemein gehaltene Frage geantwortet, dass ihn das Ausland grundsätzlich erneut reizen würde und betont, vor allem Spanien verfüge über „eine außergewöhnliche Liga“. Diese Aussage kritisierte Hamann scharf.

Die Bayern klagten daraufhin am Montag in einer Stellungnahme über „unsachliche Aussagen“ über Tuchel, ohne Hamanns Namen zu nennen. „Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen“, sagte Hamann darauf.

Tuchel beklagte nach dem Erfolg über Gladbach auch allgemeiner die aus seiner Sicht teilweise „extrem persönliche“ und „unsachliche“ Berichterstattung. Von der „Zeitung mit den großen Buchstaben“ etwa sei er beim Spiel in Augsburg (3:2) zuletzt „belauscht“ worden, als er „vor sich hingemeckert“ habe. „Da ist für mich eine Grenze überschritten.“