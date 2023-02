Nagelsmann ist Fan: Holt sich Bayern diesen Real-Star ablösefrei?

Der FC Bayern ist wohl an Real Madrids Dani Ceballos interessiert. Das berichtet das spanische Onlineportal „Relevo“. Insbesondere Trainer Julian Nagelsmann soll ein Fan des 26-jährigen Spaniers sein, dessen Vertrag im Sommer ausläuft.

Nachdem Ceballos in der laufenden Saison bisher kaum eine Rolle für die Königlichen gespielt hatte, trumpfte er in den letzten Wochen so richtig auf. In sechs von sieben Spielen stand er in der Startelf, erzielte wichtige Tore in Liga und Pokal. Anfang Februar waren im Bernabeu sogar „Ceballos“-Sprechchöre zu hören. Die müssen auch Nagelsmann zu Ohren gekommen sein.

Nagelsmann ist Fan von Ceballos

Denn laut „Relevo“ soll sich der Bayern-Trainer intern für eine Verpflichtung einsetzen. Ceballos sei eine „luxuriöse Ergänzung für das Mittelfeld“, der „perfekt zu Spielern wie Kimmich oder Musiala“ passe. Außerdem zeichne sich Ceballos durch „gute Ballbehandlung und Defensivarbeit“ aus.

Es ist allerdings fraglich, ob Bayern überhaupt Bedarf für den spanischen Nationalspieler hat. Das zentrale Mittelfeld ist mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Ryan Gravenberch und Jamal Musiala bestens besetzt – und im Sommer wechselt mutmaßlich auch noch Konrad Laimer an die Isar. Daher scheint ein Wechsel eigentlich unwahrscheinlich – wäre da nicht die Vertragssituation des Spaniers.

Verlängert Ceballos bei Real?

Ceballos wäre im Sommer ablösefrei zu haben. Das macht ihn begehrt – nicht nur bei den Bayern. Auch der AC Mailand und Atlético Madrid sollen Interesse an einer Verpflichtung haben. Konkrete Gespräche habe es in allen Fällen aber wohl noch nicht gegeben. Und womöglich kommt es auch gar nicht zu einem Transfer.

Laut der „Marca“ haben die Königlichen Ceballos bereits ein vorläufiges Angebot zur Vertragsverlängerung vorgelegt, inklusive Gehaltserhöhung und Laufzeit bis Ende Juni 2027. Ceballos soll außerdem zu einem Verbleib tendieren. Ein Wechsel zu den Münchenern scheint damit zwar noch nicht ausgeschlossen, aber doch nicht sehr wahrscheinlich.