Wird er der neue Rekord-Transfer für Real Madrid? Der 13-fache Champions-League-Sieger intensiviert sein Werben um den französischen Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain. Laut des französischen Senders RMC Sport, der spanischen Zeitung „Marca“ und weiteren übereinstimmenden Medienberichten hat Real dem Vizemeister der Ligue 1 eine Offerte in Höhe von 160 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Weltmeister unterbreitet! PSG habe das Angebot allerdings bereits abgelehnt.

Nur zwei Wochen nach dem spektakulären Wechsel von Lionel Messi (34) zu PSG könnte damit der der nächste Transfer eines Superstars im europäischen Fußball näherrücken. Ein neues PSG-Angebot über einen Fünfjahresvertrag mit 50 Millionen Euro Gehalt pro Saison soll Mbappé abgelehnt und auch den Klub-Bossen seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben, hieß es in den Berichten. Der Vertrag von Mbappé läuft im Sommer 2022 aus, er könnte Paris dann ablösefrei verlassen. Ein Horrorszenario für die Verantwortlichen.

PSG: Klub-Boss fordert Mbappé-Verbleib nach Messi-Transfer

Nasser Al-Khelaifi reagiert ungehalten auf die ungewisse Zukunft Mbappés an der Seine. „Er hat mir gesagt, dass er eine starke Mannschaft haben will, die hat er jetzt. Eine stärkere Mannschaft kann man nicht haben. Er hat keine Ausrede, etwas anderes zu tun als zu bleiben“, sagte der katarische Klub-Boss im Rahmen von Messis Vorstellung über Mbappes Vertragssituation.

Mbappe mit neuer PSG-Rolle unzufrieden

Doch diese starke Mannschaft nimmt der 22-jährigen Superstar nicht nur positiv auf. Angeblich sei Mbappe mit seiner neuen Rolle als dritter Star hinter den Ex-Barca-Akteuren Messi und Neymar nicht zufrieden. Mit seinem Zögern verspielt der Publikumsliebling nicht nur bei den Bossen, sondern auch bei den Fans immer mehr Kredit. Zuletzt wurde er bei Bekanntgabe der Mannschaftsaufstellung im Ligaspiel gegen Racing Straßburg von den eigenen Fans ausgepfiffen.

Laut „Marca“ hat Real-Präsident Florentino Perez das Angebot in Höhe von 160 Millionen Euro als angemessen bezeichnet für einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft. Trotz enormer Schulden und den immensen Kosten für den Stadionausbau des Bernabeu hofft Perez, dass sein Traum von der Verpflichtung Mbappés noch in diesem Sommer wahr wird. Finanziellen Spielraum haben die „Königlichen“ durch den Abgang von Madrid-Legende Sergio Ramos (PSG) und den Verkauf von Innenverteidiger-Kollege Raphael Varane (Manchester United) erhalten. Viel Zeit bleibt allerdings nicht mehr, das Transferfenster schließt am 31. August. (dpa/seb)