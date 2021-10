Seit Donnerstag läuft der letzte James-Bond-Teil mit Daniel Craig in der Hauptrolle in den Kinos. Ein Nachfolger für den Engländer ist für die Rolle des 007 noch nicht gefunden. Craig setzte sogar den aktuellen Trainer des FC Liverpool auf die Liste, doch der hat andere Pläne.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp sieht sich für die Rolle des Geheimagenten nicht als besonders geeignet an. „Ich wäre ein sehr schlechter Bond. Wenn ich in Badeshorts aus dem Wasser steigen würde, würde die ganze Welt abschalten“, scherzte der Stuttgarter am Freitag.

Craig sieht Klopp als Bond – Manchester City kommt zum Topspiel

Liverpool-Legende Jamie Carragher hatte Bond-Darsteller Daniel Craig zuvor gefragt, ob Klopp aus seiner Sicht einen überzeugenden 007 geben könnte. Craig, der den früheren Dortmunder und Mainzer bereits mehrere Male getroffen hat, antwortete: Klopp sei „viel besser als Bond“. Der sieht das aber anders.

Und auch zum Topspiel der Premier League am Sonntag zwischen dem Tabellenführer und Verfolger Manchester City hat er eine ganz eigene Meinung. „City ragt heraus. Sie sind derzeit wohl das beste Team in Europa“, sagte Klopp: „Wir müssen die beste Version unserer selbst sein, nur dann haben wir eine Chance.“

Das könnte Sie auch interessieren: Schock für DFB-Star! Gosens fällt lange aus

City sei zuletzt beim 1:0 gegen den FC Chelsea schon „klar besser“ gewesen und habe auch Paris St. Germain in der Champions League „dominiert“, nur seine Chancen beim 0:2 nicht genutzt. „Das ist ein großes, ein besonderes Spiel“, sagte Klopp, „es ist aufregend.“ (mp/sid)