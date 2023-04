Schlägerei mit Fan! Altona-Ersatzspieler sieht Rot(e Karte)

Die TuS Dassendorf meldet sich zurück: Nach dem enttäuschenden 2:2 bei Paloma besiegte der Meister Altona 93 mit 3:0 und nahm die Gäste damit aus dem Titelrennen. Für Altonas Ersatzspieler Prince Hüttner dürfte die Saison gelaufen sein – er sah nach der tätlichen Auseinandersetzung mit einem Zuschauer Rot.

„Wir haben alles reingeworfen, eine sehr gute erste Hälfte gespielt und in der zweiten Hälfte Herz bewiesen“, resümierte Rinik Carolus, der Dassendorf nach 23 Minuten in Führung köpfte und Martin Harnik (90.+3) den Treffer zum Endstand auflegte. Dazwischen sorgte Kristof Kurczynski (37.) für den 2:0-Pausenstand.

TuS Dassendorf um Martin Harnik besiegt Altona 93

Kurz nach der Pause der Aufreger: Ein Zuschauer in Bayern-Trainingsjacke pöbelte gegen Altonaer Reservespieler und kam an einer Bande mit Hüttner in Kontakt. Beide Seiten schubsten und schlugen, Altonas Nummer 10 sah die Rote Karte (50.). „Er darf sich nicht provozieren lassen, aber es ist unglücklich, dass ein Außenstehender die Spieler provozieren kann“, sagte AFC-Co-Trainer Marco Heskamp. „Es ist mir total peinlich, auch wenn du das in Gänze nicht verhindern kannst“, bedauerte Dassendorf-Manager Jan Schönteich.

„Wir haben Nadelstiche gesetzt, waren aber nicht clever genug“, zog Heskamp als sportliches Fazit. Dassendorf-Coach Thomas Hoffmann resümierte: „Karfreitag war Ostern schon im Arsch, aber gegen Altona hat das ganze Team klasse durchgezogen.“