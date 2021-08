Nach über zehn Jahren: Weltmeister Sami Khedira kehrt in die Bundesliga zurück!

Nachdem er den VfB Stuttgart 2010 in Richtung Madrid verlassen hat, kehrt Weltmeister Sami Khedira jetzt in die Bundesliga zurück! Wie der „Kicker“ berichtete, soll der 33-Jährige bei Hertha BSC unterschreiben.

Demnach steht noch am Sonntag der Medizincheck beim Krisenklub in der Hauptstadt an. Khedira sielt bei Juventus Turin keine sportliche Rolle mehr. In dieser Saison war er bislang noch nicht zum Einsatz gekommen.

„Wir sind in Gesprächen“, bestätigte Hertha-Boss Carsten Schmidt am Sonntag bei Sky90, er selbst habe „ein langes Telefonat mit ihm geführt“. Khedira sei “ein großartiger Leader mit viel Erfahrung“, er habe aber „lange keine Wettkampfpraxis“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Berliner.

Bundesliga: Weltmeister Sami Khedira wechselt von Juventus Turin zu Hertha BSC

Von Hertha BSC oder Khediras Berater gab es vorerst keine Stellungnahme zu dem möglichen TransferZuletzt hatte der DFB-Held von 2014 mit einem Wechsel in die Premier League geliebäugelt. Bei Juve hat er noch einen bis zu diesem Sommer gültigen Vertrag.

Bei Juventus Turin hat Sami Khedira ausgespielt. imago images/Independent Photo Agency Foto:

Die Hertha ist nach dem Absturz bis kurz vor die Abstiegszone der Bundesliga auf der Suche nach Zugängen, die dem verunsicherten Team Stabilität geben. Am Samstag hatte es beim Debüt unter Trainer-Rückkehrer Pal Dardai ein 1:3 bei Eintracht Frankfurt gegeben.

Sami Khedira: Viele Titel in seiner Karriere beim VfB Stuttgart, Real Madrid und Juventus Turin

Khedira war 2015 von Real Madrid zu Juventus gewechselt. In Turin gewann er fünf Meister- und drei Pokaltitel. Er kam 145 Mal zum Einsatz, erzielte 21 Tore.

Zuvor hatte er fünf Jahre bei den Königlichen in Spanien gespielt (Meister 2012, Champions-League-Sieger 2014). 2010 hatte er bei der WM in Südafrika den internationalen Durchbruch geschafft. Vier Jahre später wurde er mit der DFB-Auswahl in Brasilien Weltmeister.

Nach dem WM-Debakel 2018 setzte Bundestrainer Joachim Löw nicht mehr auf den Schwaben (77 Länderspiele) in der Nationalmannschaft. Zuletzt hatte Khedira, der mit dem VfB Stuttgart 2007 Deutscher Meister wurde, mehrfach gesundheitliche Probleme. Jetzt will er es noch einmal in der Bundesliga probieren – in Berlin.