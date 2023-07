TV-Übertragung: ARD präsentiert große Pläne für Frauen-WM

Livespiele, Zusammenfassungen, Radio: Die ARD hat ihr Übertragungsangebot für die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) präsentiert.

Demnach werden „so viele Spiele wie nie zuvor bei einer Fußball-WM der Frauen“ gezeigt, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einer Mitteilung. Neben der Ausstrahlung im TV setzt die Rundfunkanstalt dabei auch auf neue Wege.

Frauen-WM: Übertragung in voller Länge in der ARD-Mediathek

Die Partien werden nicht nur live im Fernsehen laufen, sondern, wenn die ARD überträgt, auch in voller Länge in der ARD-Mediathek abrufbar sein. Dort wird es auch Highlight-Videos aller WM-Partien geben. Zudem soll es Audioreportagen „in den ARD-Radiowellen, auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek“ geben, heißt es weiter. Hintergrundberichterstattung will die ARD beispielsweise in Form von Talks und Geschichten rund um die deutsche Mannschaft anbieten.

Lange Zeit war in Europa um einen TV-Blackout gefürchtet worden. Erst Mitte Juni hatten sich die Europäische Rundfunkunion (EBU) und der Weltverband FIFA nach monatelangem Rechtepoker über die Übertragung des Turniers geeinigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Popp stichelt gegen männliche Kollegen: „Hoffe, dass das so bleibt“

Neben der ARD überträgt auch das ZDF in Deutschland, die DFB-Elf startet am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in das Turnier. (dpa/sid)