Nach TV-Interview: Trainer fliegt mitten während des Afrika-Cups raus

Erst die Sperre, dann der Rauswurf: Den Algerier Adel Amrouche hat ein umstrittenes TV-Interview mit Vorwürfen gegen marokkanische Fußballfunktionäre seinen Job als Nationaltrainer Tansanias gekostet – und das inmitten des Afrika-Cups.

Der Kontinentalverband CAF belegte Amrouche mit einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Dollar und sperrte ihn für acht Spiele, daraufhin schmiss ihn sein eigener Verband raus.

Tansania-Trainer mit harten Vorwürfen gegen Marokko

Der Auslöser der Aufregung: Amrouche hatte behauptet, dass marokkanische Funktionäre entscheiden wer die Spiele der eigenen Nationalmannschaft leitet und wann sie angepfiffen werden. „Marokko verwaltet den afrikanischen Fußball“, sagte der 55-Jährige. Marokkos Verband beschwerte sich daraufhin bei der CAF-Disziplinarkommission.

Für den Rest des Turniers übernimmt der bisherige Co-Trainer Hemed Suleiman Amrouches Amt. Tansania hatte am ersten Spieltag mit 0:3 gegen Mitfavorit Marokko verloren und trifft am Sonntag (18 Uhr MEZ) auf Sambia. Zum Abschluss der Gruppenphase spielt Tansania am Mittwoch gegen die Demokratische Republik Kongo.