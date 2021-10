Aktuell ist Erling Haaland verletzt und arbeitet im spanischen Marbella auf sein Comeback hin. Die Länderspiele der norwegischen Nationalmannschaft verpasst er deshalb, holt sich aber dennoch einen Rüffel seines dortigen Coaches Stale Solbakken (53) ab. Der Grund: Ein Trainingsvideo, das der BVB-Star auf Twitter postete.

Dort ist Haaland in einem Trikot des argentinischen Spitzenklubs Boca Juniors zu sehen. So weit, so unproblematisch. Pikant ist allerdings der Sponsor, der auf dem Shirt zu sehen ist: die Fluggesellschaft Qatar Airways.

Der Wüstenstaat, unter dessen Ägide die Fluglinie steht, ist in der Fußball-Welt aktuell allzeit präsent. Dass Katar die WM 2022 austragen darf, obwohl ihnen Menschenrechtsverletzungen im großen Stile vorgeworfen werden, sorgt bei vielen Fans für großes Unverständnis. Bei vielen steht das Land deshalb auf der schwarzen Liste.

Norwegisches Team als größte Katar-Kritiker

Auch für Norwegen-Coach Stale Solbakken, der über Haalands Trikot im Vorfeld der Qualifikationspartie gegen Montenegro sagte: „Erling repräsentiert uns nicht, wenn er nicht bei uns ist. Aber wenn ich wählen dürfte, würde er ein anderes Trikot tragen.“ Norwegens Nationalmannschaft tat sich in der Vergangenheit immer wieder mit Protestaktionen gegen Katar hervor. Einmal lief man beispielsweise mit T-Shirts auf, auf denen stand: „Menschenrechte. Auf und neben dem Platz. Norwegen, Deutschland, wer als nächstes?“

Dass sich nun ausgerechnet der absolute Topstar des Teams mit einem Trikot zeigt, auf dem genau für jenes Land geworben wird, welches die eigene Nationalmannschaft zuvor noch mehrfach kritisierte, dürfte die Glaubwürdigkeit dieser Aktionen nicht gerade in die Höhe katapultieren.