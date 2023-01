Nach Transfer-Wahnsinn von Chelsea: UEFA plant Regelreform

Der FC Chelsea startete in diesem Winter einen regelrechten Kaufrausch. Für fünf neue Spieler gab der Klub etwa 200 Millionen Euro aus. Damit sich in Zukunft kein Klub mehr ein solches Abgrasen des Transfermarktes innerhalb eines einzigen Wechselfensters erlauben kann, plant die UEFA nun offenbar eine Regelreform.

Wie die englische Zeitung „The Times“ berichtet, suche die UEFA derzeit einen Weg, um Klubs daran zu hindern, sich Chelseas Transferpolitik zum Vorbild für zukünftige Einkäufe zu nehmen. Zumindest innerhalb eines einzigen Transferfensters soll es den Vereinen nicht mehr möglich sein, derart viele Millionen auszugeben, ohne das Financial Fairplay zu verletzen.

Regel-Reform bei Transfers: UEFA will Laufzeiten kürzen

Demnach könnten die Vertragslaufzeiten der Profis in den Plänen der UEFA eine ganz entscheidende Rolle einnehmen. Sollte der europäische Fußball-Verband die maximal Laufzeiten der Profiverträge nämlich auf fünf Jahre begrenzen, könnte das Financial Fairplay früher greifen.

Denn: Top-Klubs wie Chelsea statten ihre Rekord-Einkäufe gerne mit irren Verträgen aus. Der Ukrainer Mychajlo Mudryk unterschrieb in London beispielsweise einen Vertrag bis 2031. Die riesigen Ablösesummen können in einem solchen Fall in mehr Raten abbezahlt werden, die entsprechend niedriger ausfallen.

Chelsea muss nicht mit Konsequenzen für Transfer rechnen

Das zieht wiederum weniger Ausgaben zum Zeitpunkt der eigentlichen Verpflichtung nach sich, so dass mehr teure Neuzugänge innerhalb eines Transferfensters zu einem einzigen Team stoßen können, als von der UEFA vorgesehen.

Chelsea müsste mit einer Änderung der Regularien aber dennoch nicht um die gerade erst geholten Talente bangen, die alle mit einem Vertrag für mindestens sechs Jahre ausgestattet wurden. Eine neue Vorgabe der UEFA dürfte nämlich ausschließlich auf noch ausstehende Transfers angewendet werden.