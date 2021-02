Nach Sexismus-Shitstorm: Dahlmann äußert sich erneut zu Sophia Thomalla

Im Dezember hatte Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann mit einem Spruch über Schauspielerin Sophia Thomalla für Entsetzen gesorgt. Erst entschuldigte er sich für seine umstrittenen Worte – und nun, knapp zwei Monate später, hat er sich erneut zu Wort gemeldet.

In einem Interview mit den Zeitungen der VRM-Gruppe hat Dahlmann über einen aus seiner Sicht positiven Austausch mit der Schauspielerin berichtet. „Sie selbst ist total cool. Sie hat gelacht, empfand den Spruch als Kompliment. Auch ihr Freund, Loris Karius, nahm es locker“, sagte Dahlmann nun, wenige Wochen, nachdem seine umstrittene Bemerkung für Irritationen gesorgt hatte.

Spruch von Dahlmann über Thomalla sorgte für Entsetzen

Im Dezember hatte der 62-Jährige während eines Pokalspiels von Union Berlin zur Karius-Rückkehr nach Deutschland gesagt: „Hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Thomalla. Aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen.“

In den sozialen Medien folgte ein Shitstorm, woraufhin sich Dahlmann entschuldigte. Im Interview sagte er nun: „Viele Twitter-Freunde haben meinen Spruch als Sexismus bewertet. Ich selbst sehe es nicht so, habe mich aber bei allen entschuldigt, die das so empfunden haben. Generell: Ich finde Sexismus, Rassismus, Homophobie und Ähnliches echt schlimm.“



Dahlmann betont: „Ich finde Sexismus echt schlimm“

Der Spruch sei „sicherlich geschmäcklerisch“ gewesen, „aber zumindest nicht sexistisch gemeint“, fügte Dahlmann an. Der TV-Journalist und der Pay-TV-Sender Sky gehen ab diesem Sommer getrennte Wege. (dpa/tm)