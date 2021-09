Drittligist Türkgücü München hat sich nach nur neun Spielen von seinem Trainer Petr Ruman getrennt. „Leider haben wir sportlich nicht die Entwicklung gesehen, die wir uns zu diesem Zeitpunkt der Saison gewünscht haben“, erklärte Geschäftsführer Max Kothny am Montagnachmittag laut Mitteilung. Peter Hyballa, der zuletzt in der zweiten dänischen Liga gecoacht hatte, werde neuer Cheftrainer.

Der Verein reagierte mit der Entlassung von Ruman, der das Traineramt erst im Sommer übernommen hatte, auf den schwachen Saisonstart. Nach neun Spielen und zwölf Punkten belegen die Münchner lediglich Platz zehn in der Liga. Drei der letzten vier Spiele gingen verloren – darunter das 1:3 am Samstag beim 1. FC Saarbrücken.

Trotz Vorwürfe bei Esbjerg fB: Türkgücü München verpflichtet Peter Hyballa als neuen Trainer

„Wir haben mit Peter Hyballa sehr gute Gespräche geführt und glauben, dass er taktisch als auch auf emotionaler Ebene der richtige Mann ist, um in Zukunft unsere ehrgeizigen Ziele zu verfolgen und umzusetzen. Er bringt jahrelange nationale sowie internationale Erfahrung mit, nun wollen wir mit ihm den Weg zurück in die Erfolgsspur finden“, formulierte Kothny die Erwartungen an den neuen Coach.

Liebe Leserinnen und Leser,

starten Sie bestens informiert in Ihren Tag: Der MOPO-Newswecker liefert Ihnen jeden Morgen kostenlos die wichtigsten Meldungen des Tages. Erhalten Sie täglich Punkt 7 Uhr die aktuellen Nachrichten aus Hamburg und dem Norden, vom HSV und dem FC St. Pauli direkt per Mail. Hier können Sie ihn kostenlos abonnieren.

Hyballa hatte zuletzt beim dänischen Zweitligisten Esbjerg fB gearbeitet. Dort beschuldigten ihn im vergangenen Juli 21 Spieler, nicht die nötigen fachlichen und menschlichen Qualitäten zu haben, um die Mannschaft zu führen. Zudem seien Spott und Mobbing bei Hyballa an der Tagesordnung gewesen. Der ZDF-Taktik-Eyperte (war bei der EM im Einsatz) wies die Vorwürfe als „Rufmord“ zurück und gab seinen Posten als Trainer im August auf.

Das könnte Sie auch interessieren: Nationaltrainer Kuntz: „Ich möchte der deutscheste Türke werden“

„Türkgücü München ist ein Klub, der sich im Aufbau befindet und in dem eine sehr große Perspektive steckt. Ich freue mich auf die anstehende Aufgabe und darauf, mit der Mannschaft unsere ehrgeizigen Ziele in Angriff zu nehmen“, sagte der 45-Jährige zu seiner neuen Aufgabe. (dpa/seb)