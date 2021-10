Ole Gunnar Solskjaer von Manchester United klammert sich nach der heftigsten Klatsche seiner Trainerkarriere an seinen Job. Er sei „zu weit“ gekommen, um nach dem demütigenden 0:5 (0:4) gegen den FC Liverpool von Jürgen Klopp alles hinzuwerfen, sagte der Norweger.

„Ich bin am Boden zerstört. Wir wissen, dass wir am Tiefpunkt sind, schlimmer kann es nicht werden. Aber wir hatten schon früher dunkle Tage hier und haben uns immer wieder erholt.“ Nach nur einem Punkt in vier Spielen sind die Red Devils auf Platz sieben der Premier League abgestürzt, der Rückstand auf Tabellenführer FC Chelsea beträgt nach neun Runden bereits acht Punkte. Nach den Toptransfers von Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho und Raphael Varane galt United als Titelkandidat.

Nach Frustfoul: Ronaldo „verliert den Verstand“

Solskjaer hatte erst im Juli einen neuen Dreijahresvertrag erhalten. Der 48-Jährige musste nach der schwersten Heimpleite gegen den Erzrivalen in der Klubgeschichte aber zugeben, er sei „auf dem Boden der Tatsachen“ gelandet. Sein Vorgänger Jose Mourinho hatte seinen Job im Dezember 2018 nach einer 1:3-Niederlage in Liverpool verloren.

Nach einer Roten Karte für Paul Pogba (60. Minute) musste Manchester eine halbe Stunde in Unterzahl spielen. Zudem kassierte Cristiano Ronaldo nach einem Frustfoul viel Kritik. „Cristiano Ronaldo verliert den Verstand“, schrieb der italienische „Corriere dello Sport“. Die spanische „Marca“ titelte: „Ronaldo verliert den Kopf.“ Er selber schrieb nach dem Spiel auf Instagram: „Manchmal ist das Ergebnis nicht das, wofür wir kämpfen. Und das liegt an uns, nur an uns, weil niemand sonst schuld ist.“ Die Fans würden etwas „Besseres, viel Besseres“ verdienen und „es liegt an uns, zu liefern“.

„Inakzeptabel“: Neville prophezeit Druck auf Manchester-Klubführung

Auch Harry Maguire entschuldigte sich bei den Fans. „Wir müssen schauen, wie wir es besser machen können, und dann als Einheit zusammenhalten“, sagte der Innenverteidiger: „Die Saison ist noch am Anfang.“

Klublegende Gary Neville nannte die Niederlage „inakzeptabel“. Er prophezeite, der Druck würde nun „in einigen Bereichen nicht mehr auszuhalten“ sein. Die „ernüchternde“ Klatsche erschüttere auch das Vertrauen der Klubführung in Solskjaer. (aw/sid/dpa)