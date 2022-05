Nach Pokalsieg: RB provoziert Fußball-Fans mit Dosen-Foto

Nach dem gewonnenen Pokalfinale spielt RB Leipzig in den sozialen Netzwerken mit seinem Image als Retortenklub und den damit verbundenen Anfeindungen. Man gefällt sich scheinbar in der Rolle des unbeliebten Emporkömmlings. Dies sorgt umgehend für weitere Anfeindungen. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff hat dazu eine klare Meinung.

Einen Tag nach dem DFB-Pokalsieg hat der RB-Boss die anhaltende Kritik an Leipzig mit scharfen Worten zurückgewiesen. „Wer immer noch nicht kapiert hat, dass wir eine Bereicherung für Fußball-Deutschland sind, dem wollen wir gar nicht mehr helfen“, rief er den Fans nach dem 4:2-Sieg im Elfmeterschießen gegen den SC Freiburg bei der Pokalfeier in Leipzig zu.

Der erste Titel der jungen Vereinsgeschichte in einer schwierigen Saison sei „weniger Genugtuung als auch Freude, dass wir es geschafft haben, durch so eine Krise zu gehen“, ergänzte Mintzlaff im MDR-Interview. Den Fans sagte er: Vor 13 Jahren sei man noch in der 5. Liga gewesen „und Samstag haben wir das verdammte Ding geholt im dritten Anlauf“.

Er könne sagen, „ich bin so stolz, Geschäftsführer für diesen Klub in dieser Stadt zu sein“, betonte Mintzlaff und ergänzte mit Blick auf die RB-Anhänger: „Dieser friedliche, geile Fanweg, den wir gehen, den der eine oder andere nicht kapiert, den wir ihnen aber auch nicht mehr erklären wollen, der ist einzigartig.“

RB Leipzig gewinnt den DFB-Pokal und muss erneut Kritik einstecken

Der Einfluss von Hauptsponsor Red Bull und die fehlende Tradition des Vereins sorgen seit Jahren für Diskussionen. In den sozialen Netzwerken erreichten die kritischen Töne gegenüber RB nun ihren Höhepunkt. Der vielfach beschriebene „Untergang des deutschen Fußballs“ gehört da zu den harmloseren Aussagen.

Entsprechend fielen die Kommentare auf ein offenbar ironisch gemeinten Twitter-Post des Vereins aus, in dem ein Bild von Leipzig-Profi Kevin Kampl zu sehen ist, der den Pokal mit einer Dose Red Bull befüllt.

Ich weiß und jeder weiß, dass es euch um trotzige Provokation geht, weil jeder klar denkende Fan euch als das sieht, was ihr seid: Eine Werbebühne im Kostüm eines Fußballklubs. Aber ohne Scheiss, wie peinlich kann man sein? — Niklas Levinsohn (@levins0hn) May 22, 2022

Nach der Ankunft aus Berlin trugen sich die RB-Profis am Sonntag in das Goldene Buch der Stadt Leipzig ein. Die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco wurde von Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) im Festsaal des Alten Rathauses empfangen. Anschließend ging es für das Team in einem offenen Truck zur Titelparty mit 35.000 Fans auf der Festwiese. (pfe/sid)