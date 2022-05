Leipzig-Trainer nach Pokalsieg über Freiburger: „Purer Hass!“

RB Leipzig ist DFB-Pokal-Sieger! Trainer Domenico Tedesco übte aber nach dem Sieg im Elfmeterschießen Kritik an der Bank des SC Freiburg. Ein Schockmoment nach Abpfiff sorgte derweil für eine Verzögerung der Siegerehrung.

Nach dem Triumph wollte RB-Trainer Tedesco noch etwas los werden. Der Trainer beschwerte sich über das Verhalten der Freiburger Bank während des Spiels.

Ein „Kollege“ aus dem Stab der Freiburger habe sich bei der Roten Karte, wegen einer Notbremse, gegen Marcel Halstenberg „nicht ganz sauber“ verhalten, sagte Tedesco: „Man kann sich freuen über eine Rote Karte, aber dann den puren Hass mir gegenüber zu zeigen, da habe ich meine Probleme.“

Tedesco sollte sich laut eines Freiburgers „bitte verpieseln“

Nach dem Spiel sei er auf der Suche nach seinem Trainerkollegen Christian Streich gewesen. „Und dann kam genau diese Person auf mich zu und meinte, ich soll mich doch bitte verpieseln und feiern gehen“, sagte Tedesco. Er habe mit einem „Dankeschön“ geantwortet, dazu warf er ihm als Retourkutsche eine Kusshand entgegen.„Daraufhin ist dann die Bank explodiert. Da muss ich sagen, dass das einfach schade ist“, meinte Tedesco.

Mit Leipzig habe er auch das Halbfinale der Europa League in Glasgow verloren. „Das tut nur weh“, sagte der RB-Coach, „aber dann gibt man sich die Hand und es ist gut“.

DFB-Pokal: Medizinischer Notfall nach Abpfiff des Finals

Bevor RB den Triumph feiern konnte, kam es am Spielfeldrand des Berliner Olympiastadions zu einem medizinischen Notfall. Ein Mann musste kurz vor der Siegerehrung in der Nähe der Fotografentribüne an der Seitenlinie von Rettungskräften behandelt werden.

Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde die Person erfolgreich reanimiert. Der Mann hatte demnach wieder Puls und Atmung und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Braune Tücher wurden während der Behandlung um ihn gespannt, um die Sicht zu blockieren. Die Siegerehrung wurde zunächst verzögert. Ein Rettungswagen fuhr ins Stadion.

Knapp 20 Minuten später sagte der Stadionsprecher, der Patient sei „stabil“ und werde ins Krankenhaus gebracht. „Wir wünschen ihm gute Besserung und sagen ein herzliches Dankeschön an die Rettungskräfte“, sagte der Sprecher. Zahlreiche Zuschauer hatten ihr Handylicht angeschaltet und hoch gehalten. Die Pokal-Übergabe fand im Anschluss statt.

DFB-Pokal: RB Leibzig plant Siegerparty vor Red Bull-Arena

Danach ging das Feiern dann so richtig los. Aufhören soll es aber nicht denn RB plant eine Siegerparty am Sonntag, um den ersten großen Titel der so kurzen Vereinsgeschichte mit den Fans zu zelebrieren. Nach dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt im Alten Rathaus fährt der Pokalsieger mit einem offenen Truck zur Festwiese vor der Red Bull-Arena. Dort soll dann am Nachmittag die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte mit den RB-Anhängern gefeiert werden.

Das könnte sie auch interessieren: „Das ist Wahnsinn“: Tedesco kritisiert Borussia Dortmund

Auch die Freiburger werden ihre erfolgreiche Saison am Sonntagabend mit einer Feier am Stadttheater ausklingen lassen. Zuvor trägt sich die SC-Delegation ins Goldene Buch der Stadt Freiburg ein. Die Badener zogen als Liga-Sechster in die Europa League ein und standen erstmals im DFB-Pokal-Finale. (dpa/sid/brb)