Nach Pfiffen gegen PSG-Superstar: Messi zurück nach Barcelona?

Lionel Messi scheint mit PSG einfach nicht grün zu werden. Selbst beim 3:0 Sieg gegen Girondins Bordeaux wird der 34-Jährige von gnadenlosen Paris-Fans bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen.

Das war wohl auch für den sechfachen Weltfußballer das erste mal in seiner Karriere, dass die eigenen Fans so hart reagieren. Es sei traurig, „einen solchen Nachmittag im Prinzenpark erleben zu müssen“, konstatierte PSG-Trainer Mauricio Pochettino nach dem Spiel. Der Umgang mit Messi und Neymar „macht uns alle betroffen“, so der 50-Jährige.

PSG: Steht Messi vor Rückkehr zu Barcelona?

Messi und PSG – das könnte am Ende bloß ein kurzer Flirt gewesen sein. Denn auch wenn der Vertrag mit dem Argentinier noch bis 2023 geht, soll der Super-Star bereits über einen Wechsel nachdenken. Sein Plan: Eine Rückkehr nach Barcelona.

Der spanische Journalist Gerard Romero hatte am Sonntag diese Gerüchte bei „Twitch“ verkündet. Messis Vater und Agent Jorge soll bereits mit den Barça-Bossen in Kontakt stehen, so Romero: „Er hat mehr als einmal angerufen.“ Dies bestätigte auch Quim Domènech. Der TV-Reporter meinte: „Messi würde gerne zurückkommen.“

Die Frage wird sein: Will Barça Messi überhaupt zurück? Ein Messi kann wohl jede Mannschaft der Welt gebrauchen. Aber passt der 34-Jährige in die von Xavi neu aufgebaute Mannschaft voller junger Talente?