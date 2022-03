Haaland-Wechsel klar? Sammer verplappert sich live im TV

Alles steht auf Abschied: Seit einigen Wochen scheint klar zu sein, dass Erling Haaland im Sommer zu Manchester City wechseln wird. Matthias Sammer plauderte am Dienstagabend wie aus dem Nähkästchen zum möglichen Haaland-Wechsel.

Torjäger Erling Haaland soll bei einem Wechsel laut der britischen Zeitung „Sun“ auch wieder eine Ausstiegsklausel in seinen Vertrag bekommen. Im Rennen um den Norweger des Bundesliga-Zweiten habe Manchester City zwar die finanziellen Mittel, der englische Meister „habe aber noch ein bisschen Arbeit zu erledigen, um seinen Mann zu bekommen“, schrieb das Boulevardblatt. Derartige Klauseln seien in England nicht so gewöhnlich wie beispielsweise in Spanien.

BVB: Erling Haalands Wechsel zu Manchester City klar?

Manchester City konkurriert dem Vernehmen nach vor allem mit Real Madrid und auch dem FC Barcelona um Haaland. Angeblich sollen zudem Paris Saint-Germain und der FC Bayern München Angebote vorgelegt haben. Haaland kann den BVB in diesem Sommer dank einer Ausstiegsklausel für 75 Millionen Euro verlassen.

Im täglichen Fußball-Podcast von der „BILD“, verrät der BVB-Insider Yannick Hübner, dass die Klausel schon bald gezogen werden muss: „Der Stichtag ist der 30. April.“ Weiter heißt es: „Bis dahin muss der aufnehmende Klub, also wahrscheinlich Manchester City, beim BVB vorstellig gewesen sein.“

Haaland zu Manchester City: Ausstiegsklausel über 75 Mio.

Zudem erklärt Hübner, dass der BVB frühzeitig Sicherheit bräuchte. „City müsste eine beglaubigte Erklärung einreichen, die zusichert, dass die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Mio. Euro überwiesen wird. Und Haaland muss selbst auch auf den BVB zugehen und ebenfalls in einer schriftlichen Erklärung mitteilen, dass er die Klausel aktivieren möchte“, so der Insider.

Zusammen mit Sebastian Hellmann, Josephine Henning und Mario Gomez bildete Matthias Sammer den Experten-Tisch vor dem Champions-League-Spiel Man United gegen Atlético am Dienstagabend beim Streamingdienst Amazon Prime Video – und das Thema vor dem Spiel: Haaland. Mario Gomez schien den möglichen Haaland-Wechsel durchaus interessant zu finden und meinte: „Ich bin sehr gespannt, wie die Konstellation Guardiola/Haaland funktionieren wird, wenn es so kommen sollte.“

Haaland-Wechsel: Sammer verplappert sich

Daraufhin ergriff sofort Sammer das Wort und plauderte frei heraus: „Sie werden beide voneinander profitieren. Weil der Pep natürlich – ich durfte ihn erleben drei Jahre – eine gewisse Vorstellung hat. Ich kann mir auch vorstellen, mit einem Mittelstürmer umzugehen, gar keine Frage. Aber er wird auch vom Mittelstürmer lernen müssen. Dementsprechend muss sich das bedingen. Wie lange das insgesamt überhaupt geht, wird man sehen. Interessante Konstellation.“

Weiter führte Sammer aus: „Ich weiß, dass City hinterher ist. Und es ist bekannt“, sagte der 54-Jährige. Auf die Nachfragen zum Finanziellen scherzte er: „Die Zahlen, da hatte ich ein Schleudertrauma, bin ohnmächtig geworden. Meine Frau hat mich wieder aufgerichtet. (…) Ich kann soweit nicht zählen.“ Das Gesamtpaket soll laut der „BILD“ rund 330 Mio. Euro kosten. (dpa/sid/fe)