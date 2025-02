Nach Mourinho-Vorwürfen: Ausländischer Schiri pfeift heißes Türkei-Derby

Ein ausländischer Schiedsrichter wird das brisante Istanbul-Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahce am Montag (18.00 Uhr) in der Süper Lig leiten. Der türkische Fußballverband TFF traf diese Entscheidung, „um die Debatten zu beenden und unsere Schiedsrichter nicht in eine schwierige Lage zu bringen“, so Präsident Ibrahim Haciosmanoglu.

Fenerbahce-Verantwortliche hatten die Referees zuletzt beschuldigt, Galatasaray zu bevorzugen. Normalerweise müsste man „mit acht oder neun Punkten Vorsprung“ Spitzenreiter sein, sagte Fener-Trainer José Mourinho am Wochenende. Galatasaray führt die Tabelle nach 23 Spieltagen mit sechs Punkten Vorsprung auf den Erzrivalen an.

Galatasaray und Fenerbahce müssen in der Euro League ran

Welcher Schiedsrichter für das Topspiel eingesetzt wird, verkündete der TFF noch nicht. Haciosmanoglu sprach von einem Unparteiischen mit „Weltklasse-Niveau“. Eine Entscheidung wird am Freitag erwartet.

Zuvor müssen beide Mannschaften am Donnerstag noch in der Europa League ran: Galatasaray gegen AZ Alkmaar (Hinspiel 1:4) und Fenerbahce beim RSC Anderlecht (3:0). (aw/sid)