Real-Trainer Ancelotti kontert Guardiola: „Er glaubt das nicht wirklich“

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti hat die „Ein-Prozent“-Aussage von Pep Guardiola gekontert und sie ins Reich der Fabel verwiesen.

„Er glaubt das nicht wirklich“, sagte Ancelotti vor dem Champions-League-Duell mit Manchester City am Mittwoch (21 Uhr/DAZN): „Morgen werde ich ihn vor dem Spiel fragen: ,Glauben Sie wirklich, dass Sie eine einprozentige Chance haben?’“

Guardiola hatte die Chancen seiner Skyblues in Anbetracht der 2:3-Heimniederlage für das Playoff-Rückspiel öffentlich auf ein Prozent beziffert. „Er glaubt in Wirklichkeit, dass sie mehr Chancen haben“, sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz am Dienstag und stellte klar: „Wir glauben nicht, dass wir eine 99-prozentige Chance haben. Wir glauben, dass wir einen kleinen Vorteil haben, den wir ausnutzen müssen, und versuchen müssen, das gleiche Spiel zu spielen wie im Hinspiel, das gut gelaufen ist.“

Real Madrid: Carlo Ancelotti kann auf Antonio Rüdiger setzen

Die Ausgangslage vor dem Königsklassen-Kracher zwischen dem Titelverteidiger aus Madrid und dem Champions-League-Sieger von 2023 ist eindeutig: Um im Estadio Bernabeu die Verlängerung zu erreichen, muss City mit einem Tor Unterschied nach 90 Minuten vorn sein, für das Weiterkommen ins Achtelfinale mit mindestens mit zwei Treffern gewinnen.

Ancelotti gab am Dienstag grünes Licht für einen Einsatz von Nationalspieler Antonio Rüdiger, der beim 1:1 am Samstag in der Liga bei CA Osasuna noch gefehlt hatte. (aw/sid)