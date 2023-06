Nach Karriereende: Zweitliga-Profi nimmt Ballermann-Hit auf – und geht viral

Erst am vergangenen Wochenende hat Hendrik Weydandt mit Hannover 96 gegen Holstein Kiel (1:5) sein letztes Spiel als Fußballprofi bestritten. Der 27-Jährige Stürmer möchte in die Steuerkanzlei seines Vaters einsteigen und wird dort nun Steuerberater. Vorher hatte er jedoch als Gag für die Hannover-Fans einen Song im Mallorca-Style aufgenommen – und geht damit plötzlich viral.

„Schluss. Aus. Ende“ heißt der Song, den Weydandt in einem Tonstudio aufgenommen und nun auch bei bekannten Streaming-Anbietern wie Spotify, Apple Music oder YouTube veröffentlicht hat. Eine Idee, die erst nachträglich entstand: Ursprünglich sollte der Song gar nicht professionell veröffentlicht werden, doch nachdem die 96-Fans lautstark beim Spiel gegen Kiel mitgesungen hatten, überlegten es sich Stürmer und Verein anders. Das berichtete zuerst die „Bild“.

Hendrik Weydandt: Song-Einnahmen für guten Zweck

Der 96-Profi überzeugte gleichzeitig mit einer tollen Geste: Alle Einnahmen des Songs gehen an die Robert-Enke-Stiftung. Das Lied selbst ist im klassischen Mallorca-Style aufgenommen, der Refrain „Schluss, Aus, Ende / Ich geh‘ in Fußball-Rente / besuch‘ jetzt meine Strände / als Kreisliga-Legende“ animiert bei Partylaune zum Mitsingen – offenbar so sehr, dass der legendäre Ballermann 6 auf Mallorca bereits reagiert hat.

„Wir hätten einen Newcomer-Slot frei“, heißt es auf der offiziellen Instagram Seite des „Bierkönig“. Das Auftrittsangebot soll Weydandt jedoch dankend abgelehnt haben.

Nach 27 Toren in 148 Pflichtspielen bei Hannover 96 ist seit einer Woche Schluss für Weydandt. Er geht, wie es in seinem Song so schön heißt, „in Fußball-Rente“.