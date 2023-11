Nach Kabinen-Zoff mit Weltstar: Saudi-Klub feuert Meister-Trainer

Saudi-Arabiens Meister Al-Ittihad hat nur sechs Monate nach dem Titelgewinn Trainer Nuno Espirito Santo entlassen. Die sofortige Trennung von dem 49 Jahre alten Portugiesen gab der Klub aus Dschidda am Roten Meer am Dienstag bekannt.

Nach einer „umfassenden technischen Bewertung der vergangenen Phase“ sei die Entscheidung getroffen worden, der bisherige Assistent Hassan Khalifa wird Interimstrainer. Auch die zuletzt schwierige Beziehung des Trainers zu Superstar Karim Benzema soll ein Grund gewesen sein. Bei der 0:2-Niederlage des Vereins gegen den irakischen Klub Al-Quwa Al-Jawiya soll es zu einer Auseinandersetzung in der Kabine gekommen sein, bei der sich die beiden lauthals angeschrien haben sollen.

Al-Ittihad verpflichtete Benzema, Fabinho, Kanté und Co.

Al-Ittihad hatte in der vergangenen Transferperiode neben Benzema weitere Stars wie Fabinho, Jota und N’Golo Kanté verpflichtet. Der Klub startete jedoch nicht wie erwünscht in die Saison, nach zwölf Spielen liegt Al-Ittihad in der Saudi Pro League nur auf Rang sechs.

Italienische Medien hatten zuletzt bereits von einem Millionen-Angebot Al-Ittihads für Star-Trainer Jose Mourinho berichtet. Der 60-Jährige, derzeit Trainer bei der AS Rom, hatte zunächst abgelehnt, sein Interesse für einen Job in Saudi-Arabien jedoch nicht verhehlt. (aw/sid)