Nach Kabinen-Ausraster: FC Bayern suspendiert Superstar Mané

Superstar Sadio Mane ist vom FC Bayern nach seinem tätlichen Angriff gegen Teamkollege Leroy Sane für ein Spiel suspendiert worden. Der 31-Jährige werde am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hoffenheim „nicht im Kader des FC Bayern stehen. Grund ist ein Fehlverhalten Manes nach dem Champions League-Spiel bei Manchester City. Zusätzlich wird Mane eine Geldstrafe erhalten“, teilte der Rekordmeister am Donnerstagnachmittag mit.

Die Auseinandersetzung ereignete sich am Dienstagabend nach Abpfiff der Champions-League-Pleite gegen Manchester City (0:3). Mané, in der 69. Minute eingewechselt, soll unzufrieden mit einer Entscheidung Sanés in der Schlussphase des Spiels gewesen sein. Daraufhin gerieten die beiden bereits auf dem Platz verbal aneinander. In der Kabine soll der 31-Jährige dann dem deutschen Nationalspieler angeblich ins Gesicht geschlagen und ihm dabei eine blutige Lippe verpasst haben.

Nun reagierte der FC Bayern München am Donnerstagnachmittag und suspendiere Mané. Beim Training des Rekordmeisters kurz zuvor war Mané noch dabei gewesen. Vor der Einheit hatten Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic den 31-Jährigen zum Rapport bestellt. Trainer Thomas Tuchel sprach auf dem Platz mit dem Senegalesen.

MOPO

Mane war vor der Saison für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt. Die hohen Erwartungen hat Afrikas Fußballer des Jahres bislang aber nicht erfüllen können. Senegals Kapitän war allerdings auch nach einer Operation am Wadenbeinköpfchen lange ausgefallen. Wegen der Verletzung hatte Mane auch die WM in Katar verpasst. (sid/cs)