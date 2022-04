Nach HSV-Spiel: Mit diesem Spruch dementiert Schlotterbeck Einigung mit BVB

Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat Berichte über eine bereits erzielte Einigung über einen Wechsel zu Borussia Dortmund dementiert. Der Shootingstar der Breisgauer wird seit Monaten mit dem BVB in Verbindung gebracht.

„Ich habe das gelesen, aber ich kann dazu sagen, dass sich da bis Saisonende nichts tut“, sagte der 22-Jährige nach dem Einzug seines SC Freiburg ins DFB-Pokalfinale am Dienstagabend bei Sky. „Ich habe gesagt, ich treffe meine Entscheidung nach der Saison, daran hat sich nichts geändert.“

Die „Bild“ hatte zuvor am Dienstag berichtet, der Innenverteidiger habe dem BVB die Zusage für einen Transfer gegeben. Er werde sich mit den Verantwortlichen des SC Freiburg zusammensetzen, sagte Schlotterbeck nach dem 3:1 beim HSV und fügte mit einem breiten Grinsen an: „Jetzt genieße ich den Abend und kümmere mich darum, was ich den Jungs zu trinken bringe.“

Schlotterbeck hat sich in der laufenden Saison als Innenverteidiger in der Bundesliga etabliert und sticht vor allem durch seine Qualitäten im Spielaufbau hervor. In der vergangenen Länderspielpause kam er im Spiel der DFB-Elf gegen Israel zu seinem Debüt für die Nationalmannschaft. (dpa/pfe)