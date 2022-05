„Haben uns ausgelacht“: Zlatan feiert Milan-Titel mit Champus und Zigarre

Nach elf Jahren ist es mal wieder so weit: Der italienische Meister heißt AC Mailand. Noch am Abend des Titelgewinns in der Serie A haben die Spieler, Verantwortlichen und Fans des Klubs eine ausgelassene Meisterfeier begonnen.

Während die Anhänger von Milan am Sonntagabend zu Zehntausenden den Platz vor dem Mailänder Dom in Beschlag nahmen, stieg die erste Sause des Teams in Sassuolo – dort hatte es durch ein souveränes 3:0 am letzten Spieltag der italienischen Meisterschaft den Titel perfekt gemacht.

AC Mailand gewinnt den Scudetto: Ibra und Co. feiern

Serie A: Milan setzt sich vor Inter durch

