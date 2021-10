Das 0:5 am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München war für den FC Bayern eine historische Niederlage. In der Bundesliga verlor man das letzte Mal in den 1970er Jahren höher, im Pokal noch nie.

Thomas Müller hat „so ein kollektives Versagen noch nicht erlebt“, Hasan Salihamidzic ist „schockiert“ und Co-Trainer Dino Toppmöller, der erneut den an Corona erkrankten Chefcoach Julian Nagelsmann vertrat, erwartete „Häme und Spott“ – und das völlig zurecht. Ein kleiner Mutmacher: Es ist nicht das erste Mal, dass die Bayern sich von einer solchen Schlappe erholen müssen.

FC Bayern: Höchste Niederlage gegen Schalke 04

Die höchste Niederlage seiner Geschichte kassierte der deutsche Rekordmeister in der Saison 1976/77 zu Hause gegen den FC Schalke 04. Die Bayern landeten am Ende der Saison auf einem enttäuschenden siebten Platz, Schalke wurde Zweiter – hinter Borussia Mönchengladbach. In der Startelf standen auf rot-weißer Seite damals Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß, Klaus Fischer traf für Schalke vierfach.

Mit sechs Toren Unterschied unterlagen die Bayern weitere drei Male, unter den Siegern sind dabei unter anderem Fortuna Düsseldorf (1:7, 1974/75) und die Kickers Offenbach (0:6, 1978/79) – Gegner, gegen die heutzutage das gleiche Ergebnis zu erwarten wäre, bloß umgekehrt. Hinzu kommt eine 0:6-Schlappe gegen Eintracht Frankfurt aus der Saison 1975/76.

0:5 in Gladbach höchste Pokal-Pleite der Bayern- Geschichte

Historisch ist diese Pleite vor allem im Rahmen des DFB-Pokals. Nie verlor der FC Bayern in diesem Wettbewerb höher, vergleichbar einzig die Niederlagen gegen den 1. FC Köln 1972 (1:5) und den BVB (2:5) vor gerade einmal neun Jahren im Finale.

Besonders überraschend macht die Blamage gegen Mönchengladbach jedoch die sportliche Gesamtsituation. Die zweite Hälfte der 1970er Jahre, in die die meisten der besagten Niederlagen fallen, werden nicht als erfolgreichste Zeit der Vereinshistorie in die Münchner Geschichtsbücher eingehen. Ebenso die Saison 2011/12 mit der herben Finalniederlage gegen Dortmund, als die Borussia mit zwei Meistertiteln in Folge kurzzeitig an der Vormachtstellung des FC Bayern zu kratzen schien.

In dieser Spielzeit lief es hingegen bislang glänzend. In die Champions League starteten die Münchener mit drei überzeugenden Siegen, in der Bundesliga überrollen die Bayern einen Gegner nach dem anderen. Nun ist selbiges also dem deutschen Vorzeigeklub widerfahren. Am Samstag wartet dann die erfahrungsgemäß höchst ungemütliche Auswärtsreise zu Union Berlin an die Alte Försterei. Es gilt für die Bayern, zu zeigen, dass die Gladbach-Schmach nicht mehr als ein fieser Ausrutscher war.