Nach Champions-League-Aus: Juventus Turin feuert Trainer Sarri – kommt jetzt Zidane?

Nur wenige Stunden nach dem Achtelfinal-Aus in der Champions League hat der italienische Rekordmeister Juventus Turin Trainer Maurizio Sarri gefeuert. Der 61-Jährige werde von seinen Aufgaben entbunden, teilte der Club von Superstar Cristiano Ronaldo am Sonnabend mit. Als Nachfolger werden mehrere prominente Namen gehandelt – darunter Zinedine Zidane

Der erst im Sommer 2019 verpflichtete Sarri war mit Juve am Freitag im Achtelfinale der Königsklasse an Olympique Lyon gescheitert. Ein 2:1-Sieg der Mannschaft um Doppeltorschütze Cristiano Ronaldo im Rückspiel reichte nach dem 0:1 im ersten Duell nicht zur Qualifikation für das Finalturnier in Lissabon.

Juventus Turin trennt sich von Trainer Sarri

Nachdem die Turiner in der durch die Corona-Krise lange unterbrochenen Spielzeit Meister geworden waren, verpassten sie erstmals nach drei Jahren in der Champions League wieder die Runde der besten acht Mannschaften.

„Das war ein extrem schwieriges Jahr, die Saisonbilanz ist süßsauer“, hatte Clubchef Andrea Agnelli direkt nach dem Ausscheiden bei Sky gesagt.

Neuer Juventus-Trainer: Zidane, Inzaghi, Allegri, Pochettino im Gespräch

Ein Nachfolger für Sarri steht noch nicht fest. In den Italienischen Medien werden Lazio-Coach Simone Inzaghi, der frühere Tottenham-Trainer Mauricio Pochettino, Ex-Juve-Coch und Sarri-Vorgänger Massimiliano Allegri und Real Madrids Zinedine Zidane gehandelt.

Zidane gilt als Favorit. Der ehemalige Juventus-Spieler ist mit Real Madrid zeitgleich mit seinem früheren Klub mit Real Madrid in der Champions League gescheitert. Als Coach der „Königlichen“ musste der Franzose eine 1:2-Niederlage bei Manchester City hinnehmen, die Reals Aus besiegelte.