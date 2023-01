Nach Bobic-Aus: Hertha will WM-Star und Ex-Bundesliga-Profi holen

Hertha BSC will einem Bericht der „Bild“ zufolge noch vor Ende der Winter-Transferperiode gleich mehrere neue Spieler verpflichten. Nach dem Aus von Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic wollen die Verantwortlichen um den neuen Sport-Direktor Benjamin Weber demnach bis zu vier Profis zum Tabellenvorletzten locken.

Darunter soll auch der marokkanische WM-Fahrer Selim Amallah von Standard Lüttich sein. Der Klub gehört anteilig zum Portfolio des potenziellen Hertha-Mitbesitzers 777, einer amerikanischen Investmentfirma. Darüber hinaus soll die Hertha an Gauthier Hein von AJ Auxerre aus der Ligue 1 und dem Dänen Jannik Vestergaard von Leicester City aus der Premier League interessiert sein.

Vestergaards Rückkehr in die Bundesliga?

Mit Vestergaard würde ein alter Bekannter in die Bundesliga zurückkehren. Der Däne absolvierte 185 Spiele (für Hoffenheim, Bremen und Gladbach) im deutschen Oberhaus, bevor er 2018 für 25 Millionen Euro zum FC Southampton wechselte. Bis heute gehört er damit zu einen der teuersten Verkäufen der Gladbacher.

Weber, der einen Tag nach der Trennung von Bobic vorgestellt worden war, hatte am Sonntag betont: „Ich brenne drauf loszulegen.“ Mit Blick auf das nahende Ende der Winter-Transferzeit hatte der ehemalige langjährige Leiter der Hertha-Akademie ergänzt: „Das ist natürlich ein Thema, da noch zu schauen, was möglich ist.“ Das Transferfenster schließt an diesem Dienstag. (dpa/yj)