Nach Aus beim DFB: Flick-Assistent wird Cheftrainer in England

Hansi Flicks früherer Assistent Danny Röhl tritt seinen ersten Cheftrainer-Posten an. Der 34-Jährige soll den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday vor dem Abstieg retten, wie er dem „Kicker“ bestätigte. Am Freitag wurde er vom Verein offiziell als neuer Cheftrainer vorgestellt.

Er sehe in seiner neuen Aufgabe „eine große Herausforderung“ und „eine mutige Entscheidung“, sagte Röhl, der DFB löste den bis 2024 laufenden Vertrag ohne Probleme auf. Röhl war gemeinsam mit Ex-Bundestrainer Flick von seinen Aufgaben bei der Nationalmannschaft entbunden worden.

Röhl freut sich über Rückkehr nach England

Sheffield Wednesday ist nach elf Spieltagen siegloser Tabellenletzter der Championship. Der 1867 gegründete Verein spielt im Hillsborough Stadium, das durch die Stadionkatastrophe von 1989 mit 97 Toten traurige Berühmtheit erlangte. Damals spielte der FC Liverpool dort das verhängnisvolle FA-Cup-Halbfinale gegen Nottingham Forest.

Für Röhl ist es ein erneutes Engagement in England: Er hatte 2018/19 für Cheftrainer Ralph Hasenhüttl beim FC Southampton gearbeitet. „Nach England zurückzukehren, war immer mein Traum“, sagte Röhl, „der Klub hat eine große Tradition. Im Stadion herrscht die typisch englische Atmosphäre.“ Für ihn selbst biete sich „die Möglichkeit, einen guten Schritt in meiner Karriere zu machen“.

Am 4. Oktober hatte Sheffield seinen Teammanager Xisco Munoz entlassen, Neil Thompson betreute die Mannschaft am Samstag gegen Huddersfield Town (0:0). Für Röhl geht es in der 24er-Liga am Montag los – beim Tabellen-20. FC Watford. Selbst der ist sieben Punkte entfernt. (sid/lsc)