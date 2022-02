Im Bayern-Kader rumort es. Nachdem sich Abwehrspieler Niklas Süle nicht mit einer Verlängerung seines Vertrages einigen konnte, stehen auch bei Urgestein Thomas Müller die Gespräche über eine Verlängerung seines bis 2023 laufenden Vertrages in München an. Er sieht diesen aber locker entgegen.

Man werde in den kommenden Wochen sehen, wann sich beide Seiten zusammensetzen würden, sagte Müller am Samstag im ZDF. „Insgesamt bin ich da sehr entspannt.“ Der 32-Jährige sagte zudem: „Pauschal gibt es bei solchen Geschichten keine Wunschziele oder sonst was, man muss einfach die Gesamtgemengelage betrachten.“

FC Bayern: Vertrag von Thomas Müller läuft aus

Bei den Bayern laufen im nächsten Jahr auch die Kontrakte von Serge Gnabry, Torhüter Manuel Neuer und Weltfußballer Robert Lewandowski aus. Das sorge bei den Münchnern nicht für „Panikattacken“, sagte Vorstandschef Oliver Kahn bei Sky. „Natürlich steht das auf der Agenda ganz oben.“ Nun gehe es aber erst einmal um die entscheidende Saisonphase, sagte der frühere Nationaltorhüter.

Präsident Herbert Hainer hat indes Vertragsverlängerungen von Lewandowski, Neuer und Müller in Aussicht gestellt. „Ich würde mich freuen, wenn alle drei ihre Karriere beim FC Bayern beenden würden. Und ich gehe auch fest davon aus, dass es so kommen wird”, sagte Hainer bei „Bild TV”. „Die drei wissen, was sie am FC Bayern haben. Wir wissen, was wir an diesen drei Spielern haben. Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche nach München.”

Super-Keeper Neuer bedauert derweil den Abgang von Süle zum Saisonende. „Uns alle nervt, dass Niklas geht. Er wird uns fehlen“, sagte der Keeper nach dem 3:2 gegen RB Leipzig bei Sky und widersprach der Aussage von Ex-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hatte, dass sich Süle nie wirklich durchgesetzt habe.

FC Bayern: Neuer bedauert Abgang von Süle

„Ich denke, dass man heute sagen kann, dass er sich hier durchgesetzt und klasse Leistungen gezeigt hat.“ Süle hatte sich mit den Münchnern nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages einigen können.

„Wir arbeiten jeden Tag zusammen. Wenn man so lange miteinander spielt, ist es natürlich schade, wen so ein Eckpfeiler wegfällt“, betonte Neuer. Als Torwart habe er eine ganz besondere Beziehung zu seinen Abwehrspielern. „Ich werde ihn ja nicht ganz verlieren, weil er Nationalspieler ist.“

Vorstandschef Oliver Kahn hatte zuvor gesagt, dass auch finanzielle Gründe ausschlaggebend waren. „Es geht natürlich auch immer ums Geld. Da haben wir ganz bestimmte Grenzen, ganz bestimmte Limits, über die wir nicht hinweggehen wollen. Wir haben nicht nur Verantwortung für den sportlichen Bereich, aber eben auch für den wirtschaftlichen“, sagte Kahn. (dpa/mp)