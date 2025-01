Nach 40 Jahren: England erlaubt wieder Alkohol im Stadion – bei den Frauen

Im englischen Profi-Fußball soll es erstmals seit 40 Jahren wieder erlaubt werden, während eines Spiels Alkohol auf der Stadiontribüne zu trinken. Zunächst soll die Maßnahme bei mehreren Heimspielen von ausgewählten Vereinen der 2. Liga des englischen Frauenfußballs getestet werden. Bristol City, Newcastle United, Southampton und Birmingham City nehmen an einem entsprechenden Pilotprojekt teil.

Bis das in der englischen Premier League wieder erlaubt werden könnte, kann es allerdings noch lange dauern. Seit 1985 ist das Trinken in Sichtweite des Spielfelds in den höchsten fünf Ligen des englischen Männerfußballs gesetzlich verboten. Die Regelung wurde von der damaligen konservativen Regierung durchgesetzt, um dem damals aufkommenden Hooliganismus entgegenzuwirken.

Alkohol im Stadion seit 1985 in England verboten

In den Gängen, Hospitality-Räumen und anderen ausgewiesenen Bereichen im Stadion darf Alkohol zwar verkauft und konsumiert werden. Auf die Tribünen kann man alkoholische Getränke aber nicht mitnehmen, während das Spiel läuft. Die Gesetzgebung gilt nicht für den Frauenfußball, dennoch haben die Ligen die Regel übernommen.

Die Women’s Professional Leagues Limited (WPLL) hat angekündigt, die Erkenntnisse des Pilotprojekts zunächst auszuwerten und dann über weitere Schritte zu entscheiden. Geschäftsführerin Nikki Doucet hatte bereits im Oktober mitgeteilt, man wolle den Fans die Wahl lassen, aber gleichzeitig die Sicherheit im Stadion wahren. Am 19. Januar finden in Bristol und Southampton die ersten Partien mit Alkohol-Erlaubnis statt. (dpa/tm)