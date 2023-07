Mourinho ruft: Nächster Bayern-Star vor dem Absprung

Der FC Bayern München hatte in den letzten Jahren nicht immer ein glückliches Händchen in Sachen Transfers. Einige Profis haben den deutschen Rekordmeister schon nach kurzer Zeit wieder verlassen. So könnte es nun dem nächsten Spieler ergehen.

Für Marcel Sabitzer könnte das Kapitel FC Bayern München bald ein Ende haben. Wie die italienische Sportzeitung „Corriere dello Sport“ berichtet, steht der österreichische Nationalspieler kurz vor der Unterschrift bei der AS Rom. Die Verhandlungen zwischen den Münchenern und dem Team von José Mourinho sollen schon laufen. Sabitzer selber habe seine persönliche Zustimmung für den Transfer schon erteilt.

Sabitzer zuletzt bei Manchester United – Wechselte von RB Leipzig zum FC Bayern München

Zuletzt war der 29-Jährige für ein halbes Jahr vom FC Bayern an Manchester United verliehen worden. In der abgelaufenen Saison bestritt er für die Red Devils elf Spiele in der Premier League. Die letzten Spieltage verpasste er wegen einer Meniskusverletzung.

Seit er 2021 zum FC Bayern München wechselte, lief es sportlich für Sabitzer nicht mehr wirklich erfolgreich. War er bei RB Leipzig noch als Stammspieler gesetzt, musste er beim Rekordmeister oft auf der Bank Platz nehmen. Das hatte vor allem mit der starken Konkurrenz im zentralen Mittelfeld zu tun. An Joshua Kimmich und Leon Goretzka gab es für ihn kein Vorbeikommen. Nun soll also der Neustart in Rom gelingen. (ck/sid)