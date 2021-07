Nur noch 17 Tage ist das erste Olympia-Spiel der deutschen Fußballer entfernt. Jetzt ist klar, welche 19 Kicker den DFB in Tokio vertreten dürfen. Neben HSV-Talent Josha Vagnoman hat es mit Svend Brodersen überraschend ein zweiter Hamburger ins Aufgebot geschafft.

An der Spitze des Kaders stehen mit Max Kruse (Union Berlin), Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg) und Nadiem Amiri (Bayer Leverkusen) drei erfahrene Bundesligaprofis. Während Amiri aktuell zum erweiterten Kreis der A-Nationalmannschaft gehört, waren Arnold (zuletzt 2014) und Kruse (zuletzt 2015) schon einige Jahre nicht mehr für eine deutsche Auswahl nominiert worden.

Olympia: DFB beruft sieben U21-Europameister

Aus Hamburg sind Josha Vagnoman vom HSV, der zuletzt schon U21-Europameister unter Stefan Kuntz wurde, und überraschend auch Svend Brodersen im Olympia-Kader. Der 24-jährige Torhüter stand in der letzten Saison nur viermal für den FC St. Pauli im Kasten – sein letztes Länderspiel liegt ebenfalls schon einige Jahre zurück. Zuletzt hatte Kuntz Brodersen im März in die U21 berufen. Interessant: Der DFB listet Brodersen als Spieler des Yokohama FC aus Japan.

UNSER TEAM FÜR TOKIO!

Neben Vagnoman reisen die aktuellen U21-Europameister Niklas Dorsch (KAA Gent), Ismail Jakobs (1. FC Köln), Arne Maier (Hertha BSC), Amos Pieper (Arminia Bielefeld), David Raum (TSG Hoffenheim) und Anton Stach (Greuther Fürth) nach Tokio. Nadiem Amiri und Maximilian Arnold feierten den Titel vor vier Jahren, ebenfalls unter Stefan Kuntz.

Die Mannschaft findet sich am 12. Juli zusammen und reist tags drauf nach Japan. Am 17. Juli findet ein Testspiel gegen Honduras statt, ehe am 22. Juli zum Olympia-Auftakt Brasilien wartet. Die weiteren Gruppengegner sind Saudi-Arabien (25. Juli) und die Elfenbeinküste (28. Juli).