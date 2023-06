Mit nur 38 Jahren: Ex-Fußball-Nationalspieler stirbt an Krebs

Gints Freimanis, ehemaliger Nationalspieler von Lettland, ist an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Der Ex-Fußballer wurde gerade mal 38 Jahre alt.

Am Dienstag gab der lettische Fußballverband bekannt, dass Freimanis im Alter von 38 Jahren den Folgen seiner Krankheit erlag. „Gints Freimanis wird den Fans immer als unnachgiebiger Kämpfer auf dem Feld in Erinnerung bleiben, der für sein Team zu allem bereit war“, heißt es in der Mitteilung. Der Verband drücke der Familie, den Verwandten sowie der lettischen Fußballgemeinschaft ihr tiefstes Beileid aus

Im Oktober 2021 war bei Freimanis Hautkrebs im vierten und zugleich höchsten Stadium diagnostiziert worden. Ein Eingriff an der Leiste blieb vergebens, die gebildeten Metastasen befielen anschließend den gesamten Körper und schließlich das Gehirn. Auch ein Spendenaufruf des ehemaligen Nationalspielers blieb erfolglos. Nach langem Kampf verlor Freimanis schließlich den Kampf gegen seinen Krebs.

Der Verteidiger absolvierte 224 Spiele in der ersten lettischen Liga sowie 13 Länderspiele (ein Tor) für Lettland. Zwischenzeitlich spielte Freimanis sogar in Deutschland, trug zwischen 2011 und 2013 das Trikot des Verbandsligisten FC Pommern Greifswald. Im Januar 2023 hatte er seine Karriere als beendet erklärt.