Werder Bremen präsentiert neuen Trikotsponsor – mit dunkler Vergangenheit

Der Baudienstleister Matthäi aus Verden an der Aller wird neuer Trikotsponsor bei Werder Bremen. Das Unternehmen tritt mit Beginn der Saison 2023/24 nach elf Jahren die Nachfolge des Geflügelwirtschafts-Unternehmens Wiesenhof an. Das gab der Klub am Freitag bekannt.

Der Vertrag wurde bis zum Ende der Saison 2025/26 geschlossen. Schon seit 2019 gehört die Firmengruppe zum Sponsoren-Pool der Hanseaten.

Matthäi errichtete Sachsenhain in Himmlers Auftrag

„Wir freuen uns sehr, dass wir erneut einen Hauptsponsor aus der Region gewinnen konnten“, erklärte Klaus Filbry, Vorsitzender der Geschäftsführung bei den Norddeutschen. Nach Medienberichten erhält der Bundesliga-Achte jährlich eine Summe von 6,75 Millionen Euro.

Komplett unumstritten ist der neue Sponsor aufgrund seiner Nazi-Vergangenheit allerdings nicht. Im Jahr 1933 gegründet, war das erste Großprojekt des Unternehmens die Errichtung des Sachsenhains im Auftrag von SS-Reichsführer Heinrich Himmler. Die Firmen-Historie soll mittlerweile aber umfassend aufgearbeitet worden sein. (aw/sid)