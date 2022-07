Mehr Follower als Union und Hertha: Kreisliga-Klub ist Berlins neuer Star

Mit Ex-Fußball-Profis und Influencern: Der FIFA-Streamer Elias Nerlich will mit seinem neu gegründeten Team Delay Sports Berlin ab der kommenden Saison die Kreisliga C in der Hauptstadt aufmischen. Am Wochenende bestritt die Mannschaft ihre ersten beiden Testspiele, auf Instagram hat der Verein schon jetzt mehr Follower als Union Berlin und Hertha BSC.

Zum Kader gehören unter anderem ehemalige Profis wie Sidney Friede, der bei Hertha BSC und dem SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag stand und Kevin Pannewitz, der einst für Hansa Rostock in der 2. Bundesliga aufgelaufen war. Auch Influencer Diyar Acar, der mehr als 680.000 Follower auf der Plattform TikTok hat, startet für Delay Sports.

„So oft wie möglich aufsteigen“- Delay-Sports-Spieler mit hohen Ambitionen

Mit der Mannschaft „können wir bestimmt in der Bezirksliga spielen, wir sehen das aber ganz entspannt“, sagte Nerlich in einem Video, das das Team auf dem eigenen Youtube-Kanal veröffentlichte: „Der Spaß steht im Vordergrund.“ Dennoch hoffe Mitbegründer Friede, dass „wir so oft wie möglich aufsteigen, dass wir auf höherem Niveau spielen“.

Das Team darf durch eine Ausnahemeregelung direkt am Spielbetrieb der Kreisliga C teilnehmen, anstatt wie sonst üblich drei Jahre lang in einer Freizeitliga gespielt zu haben. Das die Mannschaft etwas anders als andere Vereine ist, zeigt auch wie der Klub zu Logo und Namen gekommen ist. Über diesen entschieden letztendlich die Zuschauer von Elias Nerlich, welche eigenständig Namen,- und Logovorschläge einsenden konnten.

Im ersten Testspiel der Vereinshistorie trat der Kreisligist gegen die zweite Mannschaft von Concordia Wilhelmsruh an, welche in der Kreisliga B, also eine Spielklasse höher spielen. Schlussendlich konnte Delay Sports das Spiel mit 5:1 souverän gewinnen.

Auf Social Media ist die Mannschaft schon jetzt erfolgreich. Mehr als 320.000 Menschen folgen Delay Sports bereits auf Instagram, dahinter reiht sich Hertha mit 244.000 Followern ein, Union bringt es auf 172.000. (dpa/pw)