Berühmte Vorgänger: Diese Nummer trägt Mané bei den Bayern

Was anfangs nicht für möglich gehalten wurde, ist nun eingetreten. Für 32 Millionen Euro plus Zusatzzahlungen wechselt Sadio Mané vom Champions-League-Finalisten FC Liverpool in die Bundesliga zum FC Bayern. Nachdem der Senegalese in der vergangenen Woche bei den Münchnern bereits vorgestellt wurde, steht nun auch seine Rückennummer fest.

Bayerns neuer Stürmerstar Mané wird mit der Rückennummer 17 für den deutschen Rekordmeister auflaufen. Der Senegalese, der am vergangenen Mittwoch einen Dreijahresvertrag bei den Münchnern unterschrieben hatte, wählte die Nummer unter den noch freien Optionen aus.

Er wolle mit „dieser Nummer viele Erfolge feiern. Jetzt freue ich mich sehr, wenn ich bald mit meinen neuen Teamkollegen die Vorbereitung auf die Saison beginnen kann“, ließ der vom FC Liverpool verpflichtete Offensivspieler in einer Pressemitteilung der Bayern wissen.

Bisher trugen die „17“ beim deutschen Rekordchampion unter anderem der 2014er-Weltmeister Jerome Boateng, der frühere Kapitän Mark van Bommel sowie Ex-Nationalspieler Christian Ziege und Thorsten Fink.