Mit bestimmten Bedingungen: Politiker sprechen sich für Fußballspiel mit Zuschauern aus

Zwei saarländische Bundestagsabgeordnete haben sich vor dem DFB-Pokal-Halbfinale von Viertligist 1. FC Saarbrücken gegen Bundesligist Bayer Leverkusen für eine Partie mit Zuschauern ausgesprochen. Saarbrücken steht sensationell erstmals im Semifinale des Wettbewerbes.

Ein Geisterspiel sei gerade für die Heimmannschaft und ihre Fans traurig, sagte der Abgeordnete Oliver Luksic (FDP) dem Saarländischen Rundfunk. Auch Christian Petry (SPD) sprach sich dafür aus, unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorschriften Zuschauer im Stadion zuzulassen.

Saarbrücken glückte im Pokal historisches

Der 1. FC Saarbrücken hat als erster Viertligist überhaupt das Halbfinale im DFB-Pokal erreicht. Die Partie soll am 9. Juni in Völklingen stattfinden. Wegen der Coronavirus-Pandemie sind für die Partie bislang keine Zuschauer im Stadion zugelassen. Gerade erst sorgte die Feierei einiger Vereinsmitarbeiter nach dem Aufstieg in die dritte Liga für Schlagzeilen.

Ticket-Verlosung statt Geisterspiele?

Luksic brachte für das Halbfinale nun eine Verlosung weniger Tickets unter den Dauerkartenbesitzern als mögliche Lösung ins Gespräch. Mit strengen Hygiene- und Abstandsregeln könne es wenigstens treuen Fans ermöglicht werden, die historische Partie mitzuerleben. Wie dieser Vorschlag ankommt, bleibt abzuwarten. Die Bundesliga startete jüngst unter strengsten Hygienevorschriften wieder in den Spielbetrieb.