Schwere Vorwürfe: Frauenfußball-Klub suspendiert Trainer

Wegen schwerer Vorwürfe mutmaßlicher Diskriminierung, Belästigung und Missbrauchs hat der US-Frauenfußballklub Houston Dash seinen Cheftrainer James Clarkson mit sofortiger Wirkung suspendiert. Dies teilte der Verein aus der Profiliga NWSL am Dienstag (Ortszeit) mit. Am kommenden Wochenende beginnt die Saison.

Grundlage für die Entscheidung, Clarkson zu suspendieren, seien im Vorjahr eingeleitete Untersuchungen der NWSL und ihrer Spielerinnen-Vereinigung NWSLPA gewesen, um „gegenwärtigen und früheren Beschwerden“ gegen Clarkson nachzugehen.

Eine endgültige Entscheidung in dem Fall werde nach Abschluss der noch laufenden Ermittlungen und Begutachtung aller Ergebnisse getroffen, hieß es in dem Statement. In den nächsten Tagen will der Klub aus Texas einen Interimstrainer benennen.

Die Houston Dash starten am kommenden Montag (2. Mai) mit einem Spiel gegen San Diego Wave in die Saison. (dpa)