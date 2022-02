In der vergangenen Saison, seiner ersten in Deutschland, spielte er die Gegenspieler auf seiner linken Seite nahezu schwindelig, kam in 26 Spielen auf vier Tore und sechs Vorlagen – und das als (offensiver) Außenverteidiger. In einer für RB Leipzig bislang eher enttäuschenden Spielzeit (derzeit Rang sechs) kommt Angelino an seine alten Leistungen nur selten heran. Und doch ist Real Madrid laut Medienberichten nun an dem spanischen Flügelspieler interessiert.

Wie die spanische Tageszeitung „ABC“ berichtet, sollen die Königlichen den 25-Jährigen als weitere Option für die linke Außenbahn im Auge haben. Da der auslaufende Vertrag des brasilianischen Linksverteidigers Marcelo nicht verlängert werden soll, sei Real auf der Suche nach einem geeigneten Ersatz neben Ferland Mendy.

Real Madrid an Leipzigs Angelino interessiert

Der Vertrag von Angelino bei RB läuft noch bis 2025, zuletzt war er unter Neu-Coach Dominico Tedesco auf der linken Außenbahn gesetzt und spielte in den letzten zwölf Bundesliga-Partien in Folge über die vollen 90 Minuten.

Sein Marktwert liegt laut „transfermarkt.de“ derzeit bei 30 Millionen Euro – billig dürfte es für den spanischen Rekordmeister also nicht werden. Erst im Sommer hatte Real Ex-Bayern-Star David Alaba für 55 Millionen Euro verpflichtet. Der 29-jährige Österreicher kann ebenfalls auf der linken Seite spielen, kommt in Madrid aber meist als Innenverteidiger zum Einsatz.

Wie in Deutschland endete die Winter-Transferperiode aber auch in Spanien am vergangenen Montag. Einen kurzfristigen Angelino-Wechsel wird es also nicht geben. (tim/sid)