Metal-Band tritt bei DFB-Pokalfinale auf – und lästert über Leipziger „Brause-Mist“

Ein Pfeifkonzert wie Helene Fischer musste die Thrash-Metal-Band Tankard nicht über sich ergehen lassen. Während der Auftritt des deutschen Schlager-Stars im Berliner Olympiastadion 2017 lautstark ausgebuht wurde, feierten die Frankfurter Fans die Band, die seit 2006 den Vereinsklassiker „Schwarz-weiß wie Schnee“ singt und vor der Eintracht-Kurve darbot. Die Folge: Tankard war – im Gegensatz zu Helene Fischer – auch 2018 beim Pokalsieg der Hessen gegen den FC Bayern wieder live im Stadion gefragt und wird es an diesem Samstag (20 Uhr/ZDF und Sky) gegen RB Leipzig erneut sein.

Sänger Andreas „Gerre“ Geremia freut sich auf sein viertes Pokal-Endspiel nach 2006, 2017 und 2018. Die Metal-Band soll den Frankfurter Fans vor dem Anpfiff einheizen. „Wir werden vor die Kurve gehen und sehen, was passiert. Es wird auch keine Bühne geben, es sind ja nur dreieinhalb Minuten. Wir machen das aus dem Bauch heraus“, sagte Geremia.

Endspiel lieber gegen Traditionsklub

Der 56-Jährige hat eine klare Vorstellung, was mit dem goldenen Pokal nach dem Endspiel passiert – und was nicht. „Ich hätte mir lieber ein Endspiel gegen einen Traditionsverein gewünscht als gegen einen solchen Retortenklub. Aus dem Pokal muss Äbbelwoi getrunken werden und nicht so ein Brause-Mist“, sagte Geremia. Im Vorjahr hatte Leipzigs Profi Kevin Kampl das Sponsorengetränk des Klubs aus Sachsen in den Pokal gekippt – und dafür Kritik abbekommen.

Beim Europa-League-Endspiel vor einem Jahr trat Tankard lediglich beim Fanfest in Sevilla auf, weil ein Auftritt im Stadion nicht genehmigt wurde. Seither hat sich bei der Eintracht nicht alles zum Guten verändert, wie Geremia feststellt.

Das könnte Sie auch interessieren: Leverkusen muss auf Leipzig hoffen – nur einer hat keine Lust auf RB

„Für mich gab es da nur Verlierer. Der Verein und alle Beteiligten haben kein gutes Bild abgegeben im vergangenen halben Jahr. Es war ein bisschen diva-like“, sagte der Sänger mit Blick auf die Streitigkeiten im Vorstand und die Querelen um Trainer Oliver Glasner, der die Eintracht nach dem Finale verlässt. (dpa/dv)