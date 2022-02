Es ist eines der zuletzt viel diskutierten Themen in der Bundesliga: Mögliche Meisterschafts-Playoffs. Etliche Spieler, Klub-Bosse und die DFL bezogen bereits Stellung zur Systemreform der Bundesliga – doch wie denken eigentlich die deutschen Fußballfans über eine solche Veränderung? Eine Umfrage von FanQ im Auftrag der Nachrichtenagentur SID lässt eine Grundstimmung in der Fan-Szene erahnen.

Laut der Umfrage hält der Großteil der Bundesliga-Fans nichts von der Einführung von Playoffs. 67,5 Prozent der Befragten Fans lehnen eine Änderung des Spielmodus ab. Rund 76 Prozent der 1500 befragten Anhänger:innen halten die deutsche Meisterschaft in ihrer jetzigen Form für gerecht.

Bundesliga: Mehrheit der deutschen Fans lehnt Playoffs ab

Donata Hopfen, die neue Chefin der DFL, hatte die Diskussionen um eine Reform der Bundesliga angestoßen. Playoffs nach einer Liga-Hauptrunde könnten womöglich ein Mittel sein, um die Liga gerechter zu gestalten und die Dominanz einzelner Vereine zu unterbinden. Der FC Bayern ist dieses Jahr auf dem Weg zum zehnten Meistertitel in Folge – dies könnte der Auslöser für solche Gedankenspiele gewesen sein.

58,5 Prozent der Befragten glauben aber nicht, dass Playoffs die Bundesliga insgesamt spannender gestalten würden. 67,3 Prozent gehen nicht davon aus, dass die angedachte Veränderung zur finanziellen Ausgewogenheit innerhalb der Liga beitragen würde. Somit wären die Bayern ihnen zufolge wahrscheinlich weiterhin jährlicher Aspirant auf den Sieg der Playoffs.

Bayern-Boss Oliver Kahn zeigte sich der Idee durchaus zugeneigt. So sagte Kahn dem „Kicker“: „Ich finde es spannend, über neue Modelle wie Playoffs für die Bundesliga nachzudenken. Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten. Es macht also Sinn, so einen Gedanken durchzuspielen. Wir beim FC Bayern sind für neue Ideen immer offen.“

FC Bayern: Kahn für Bundesliga-Playoffs – Hoeneß dagegen

Ex-Bayern-Boss Uli Hoeneß sieht das ganz anders und reagierte auf Kahns Äußerung: „Das ist seine Meinung, meine ist es nicht“, sagte der 70-Jährige dem TV-Sender Servus TV: „Das hat doch nichts mit Spannung zu tun.“ Auch in Bezug auf Hopfen meinte Hoeneß: „Die neue Geschäftsführerin der DFL denkt jetzt Tag und Nacht darüber nach, wie können wir die Dominanz des FC Bayern brechen. Und jetzt kommen sie auf diese Idee.“

Union-Boss Dirk Zingler brachte bei DAZN ebenso seine Ablehnung der Playoff-Idee zum Ausdruck: „Ich bin dagegen. Wir sollten nichts reparieren, was nicht kaputt ist. Ich verstehe die Diskussion gar nicht. Wir haben eine tolle Liga, wir haben einen tollen Wettbewerb. Wenn wir am Ende einen Playoff spielen, dann entwerten wir den Wettbewerb. Ich halte nichts davon“, sagte Zingler.