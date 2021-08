Mehrere Kollegen infiziert: Ex-Bayern-Star positiv auf das Coronavirus getestet

Von 2016 bis 2019 machte Renato Sanches insgesamt 53 Spiele für den FC Bayern München. Im vergangenen Sommer wechselte der Portugiese für 20 Millionen Euro nach Frankreich zum OSC Lille, dort wurde der 22-Jährige nun positiv auf das Coronavirus getestet.

Der Ex-Bayern-Star hat Corona – und er ist nicht der einzige Fall beim OSC Lille. Neben dem Portugiesen sind auch seine Teamkollegen Jonathan Ikone (22) und Jonathan Bamba (24) betroffen, Lille-Trainer Christophe Galtier nahm dies zum Anlass für einen Appell an die Franzosen. „Ich hatte acht Tage frei, und ich habe gesehen, wie wir uns verhalten“, sagte er am Samstag: „Machen wir so weiter, dann gibt es ein Durcheinander. Dann werden wir die zweite Welle nicht verhindern können.“

Sanches hat sich in Portugal angesteckt

Sanches hatte die ersten Symptome im Rahmen eines Kurzurlaubs in seiner portugiesischen Heimat gezeigt und sei dort dann positiv getestet worden. „Er ist noch immer dort und kann nicht reisen, weil er zunächst zweimal negativ getestet werden muss“, sagte Galtier.

Die Klubs der französischen Ligue 1 befinden sich momentan in Vorbereitung auf die neue Saison, die am 23. August starten soll.