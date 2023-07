Mega-Deal für Manchester United: Diese Summe zahlt Adidas für zehn Jahre

Der englische Rekordmeister Manchester United hat den Vertrag mit Ausrüster adidas um weitere zehn Jahre bis 2035 verlängert und bekommt für den neuen Vertrag laut Medienberichten umgerechnet mindestens eine Milliarde Euro. 900 Millionen britische Pfund seien garantiert, teilte etwa die britische Rundfunkanstalt BBC mit.

Nach 23-jähriger Pause war der deutsche Sportartikelriese zur Saison 2015/16 wieder bei ManUnited eingestiegen, die aktuelle Vereinbarung lief noch zwei Jahre. Der neue Vertrag „verstärkt den Fokus auf die Frauenmannschaft von Manchester United und setzt damit das Engagement von Manchester United und adidas fort, den Frauenfußball voranzutreiben“, hieß es auf der Klub-Homepage.

Zurzeit befinden sich die Red Devils in der Vorbereitung für die neue Saison in den USA. Dort verlor Manchester United am Sonntagabend (Ortszeit) im Testspiel gegen Bundesligist Borussia Dortmund mit 2:3 (1:2). (sid/mg)