Medizincheck absolviert? Haaland macht alles klar mit Man City!

Ein Abschiedsspiel bekommt er noch, am Samstag gegen Hertha BSC, dann war es das. Zuvor wird Erling Haaland für Klarheit sorgen und seinen Wechsel verkünden: Dortmunds Super-Stürmer verlässt den BVB wie erwartet im Sommer und wird zu Manchester City wechseln, das berichten am Montag mehrere Medien übereinstimmend. Demnach ist der Norweger bereits zum Medizincheck gereist – nach Brüssel.

Seit Monaten waren die „Citizens“ in der Pole Position, nun ist offenbar alles geklärt. Nach Informationen von Pay-TV-Sender Sky und des britischen Portals „The Athletic“ soll City-Boss Ferran Soriano Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass die Engländer bereit seien, die Ausstiegsklausel in Haalands Vertrag zu aktivieren. Eine Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro ist fällig.

So viel verdient Haaland künftig bei Man City

Eine Einigung, die längst nicht mehr überrascht. Für Haaland öffnet der englische Meister sein Portemonnaie offenbar so gewaltig, wie für keinen anderen Spieler des aktuellen Kaders. Laut der „Daily Mail“ soll der Norweger bei seinem neuen Verein 500.000 Pfund pro Woche verdienen (600.000 Euro) – mehr als der bisherige Spitzenverdiener Kevin De Bruyne (385.000 Pfund). Haaland käme damit umgerechnet auf ein Jahresgehalt von etwas mehr als 31 Millionen Euro.

Alles spricht dafür, dass Haaland noch in dieser Woche bei den „Citizens“ vorgestellt wird. Dazu passt, dass der BVB dem 21-Jährigen am Montag erlaubte, „persönliche Angelegenheiten zu klären“. Dabei soll es sich um den Medizincheck in Brüssel gehandelt haben. Wie das belgische „Nieuwsbald“ berichtete, habe Haaland seine Untersuchung im Erasmus-Krankenhaus absolviert.

Haaland soll noch eine Partie für den BVB absolvieren

Am Wochenende will der Stürmer dann vor ausverkauftem Haus einen rauschenden Abschied feiern und seine großartige Bilanz von 61 Toren in 66 Bundesligaspielen ausbauen. Sein Nachfolger steht derweil in den Startlöchern: Nationalstürmer Karim Adeyemi (20) soll für etwa 35 Millionen Euro Ablöse aus Salzburg kommen.