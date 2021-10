Fußball-Bezirksligist SC March hat sein Stadion nach Weltmeister Matthias Ginter benannt. Wie das Portal „Sport1“ berichtet, gab dies der Verein am Sonntag vor der 0:5-Heimspielniederlage in der Bezirksliga gegen den FC Heitersheim 05 bekannt.

March spielt ab sofort nicht mehr im Waldstadion, sondern im „Matthias-Ginter-Sportpark“.

„Mal wieder vorbeischauen“: Ginter kündigt Wiedersehen mit SC March an

Ginter war bei der Ehrung nicht vor Ort, da er bei der Nationalmannschaft weilte. Er schickte aber per Video Grüße an seinen früheren Verein und bedankte sich. Er kündigte an, „wenn es die Zeit zulässt, mal wieder vorbeizuschauen“. Für den Klub aus der Nähe von Freiburg schnürte der 27 Jahre alte Verteidiger in seiner Jugend von 1998 bis 2005 die Schuhe. Damals hieß der Verein noch SV March.

Ginter war 2005 in die Nachwuchsabteilung des SC Freiburg gewechselt. Von da führte ihn sein Weg 2014 zu Borussia Dortmund und schließlich 2017 zu Borussia Mönchengladbach. Im Nationalteam bestritt er bisher 44 Länderspiele, kam am Montag beim 4:0 in Skopje gegen Nordmazedonien aber nicht zum Einsatz. (aw/dpa)