Matthäus legt im Zoff mit Kahn nach: „Sie beschweren sich immer nur, wenn …“

Die verbale Auseinandersetzung ist noch nicht am Ende – sondern geht in die nächste Runde: Lothar Matthäus hat sich für seine Kritik an Vorstandschef Oliver Kahn von Bayern München verteidigt. „Ich werde mich in meiner Art nicht verbiegen lassen“, stellte der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne klar und ließ ebenso deutliche Worte folgen.

„Ich behaupte, dass ich die Bayern korrekt beurteile. Sie beschweren sich jedoch immer nur, wenn ich kritisch bin.“

Sky-Experte Matthäus hatte Kahn im Vorfeld des Topspiels der Münchner gegen Borussia Dortmund (4:2) am Samstag heftig kritisiert, später gar der Lüge bezichtigt und damit den Zorn der Münchener Verantwortlichen auf sich gezogen.

Lothar Matthäus stellt klar: „Lasse mich nicht verbiegen“

„Ich mache nur meinen Job, und den, so gut ich kann. Mit Herzblut und Leidenschaft. Genauso wie Oliver den als Bayern-Chef“, erklärte Matthäus, der inzwischen auch von Bayerns Präsident Herbert Hainer kritisiert wurde.

„Dass der Klub das Mia-san-mia mit Füßen tritt, war vielleicht etwas zu harsch von mir formuliert“, räumte der 62-Jährige ein. „Aber ich höre seit längerer Zeit immer wieder, dass die Nestwärme früher mehr gelebt wurde.“ (sid/mp)