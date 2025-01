Marmoush-Abschied nach St. Pauli-Spiel? Frankfurt hat Füllkrug als Ersatz im Visier

Eintracht Frankfurt darf sich berechtigte Hoffnungen auf einen Platz in der Königsklasse zur kommenden Saison machen. Vor Beginn des 16. Spieltags steht das Team von Trainer Dino Toppmöller auf Platz drei. Großen Anteil daran hat Ex-St. Pauli-Stürmer Omar Marmoush. Doch dieser hat Begehrlichkeiten in Europas Top-Ligen geweckt. Längst ist bekannt, dass Pep Guardiola den Ägypter gerne auf die Insel locken würde. Falls dies passiert, könnte möglicherweise ein deutscher Nationalstürmer die aufkommende Lücke in Frankfurt schließen.

Der Transfer von Omar Marmoush zu Manchester City könnte noch in diesem Transferfenster über die Bühne gehen. Laut Sky sei sich der 25-jährige mit den „Skyblues“ bereits über einen Vertrag einig geworden. Nun müssten sich die Vereine bezüglich der Ablöse abstimmen.

Ob der Deal tatsächlich klappt ist nach aktuellem Stand völlig offen. Grund: Die Frankfurter fordern ca. 80 Millionen Euro Ablöse für ihren Top-Stürmer. Die englische „Daily Mail“ berichtet aber, dass City lediglich bereit wäre rund 50 biss 60 Millionen Euro zu bezahlen.

Marmoush könnte zum zweitteuersten Frankfurt-Abgang werden

Marmoush, dessen Vertrag in Frankfurt noch bis 2027 läuft, könnte Luka Jovic (19/20 zu Real Madrid) als zweitteuersten Abgang der SGE-Historie ablösen. Die Ablöse für den Serben belief sich auf rund 63 Millionen Euro (laut „Transfermarkt.de“). Auf Platz eins in dieser Liste befindet sich Randal Kolo Muani für den Paris Saint-Germain im Sommer 2023 95 Millionen Euro nach Frankfurt überwies.

Sollte Marmoush Frankfurt tatsächlich verlassen, würde das einen großen Riss im Angriff der Eintracht hinterlassen. 35 Tore hat die Toppmöller-Elf bislang erzielt. 21 direkte Torbeteiligungen gehen hierbei aufs Konto des Ägypters. Klar also, dass Sportdirektor Markus Krösche überlegt auf einen möglichen Marmoush-Abgang zu reagieren.

„Natürlich gibt es Situationen, die extrem sind, und das muss man immer neu bewerten. Aber da muss Außergewöhnliches passieren“, entgegnete Krösche kürzlich. Auch Trainer Dino Toppmöller würde in Zukunft nur ungern auf die Dienste seines Top-Stürmers verzichten. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den FC. St. Pauli (Samstag ,15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) sagte er kurz und knapp: „Wir würden uns alle wünschen, dass er bleibt.“

Füllt „Lücke“ die Lücke?

Als möglichen Nachfolger bringt Sky nun Niclas Füllkrug (Spitzname „Lücke“) ins Spiel. Der 31-jährige wäre einer von mehreren potenziellen Nachfolgekandidaten. Weitere Namen im Blickfeld der Eintracht sind der Mainzer Jonathan Burkhardt und Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes.

Der gebürtige Hannoveraner Füllkrug kommt bei seinem Verein West Ham United noch nicht wirklich in Tritt. Zwei Tore und eine Vorlage stehen nach neun Einsätzen zu Buche. Einen direkten Kontakt zwischen Verein und Spieler gab es aber wohl noch nicht. Der Vertrag des DFB-Stars in London läuft noch bis 2028, sein Markwert liegt laut transfermarkt.de bei 15 Millionen Euro.

Verletzung bremste Füllkrug mehrere Monate aus

Unter Ex-Trainer Julen Lopetegui kam Füllkrüg zumeist nur von der Bank. Der Spanier setzte im Sturmzentrum meist auf Michail Antonio (34).

Allerdings hatte Füllkrug die letzten Monate mit einer hartnäckigen Achillessehnenreizung zu kämpfen, die er sich nach dem Länderspiel Anfang September gegen Ungarn (5:0) zugezogen hatte. Nun ist er wieder fit und will sich unter dem neuen Trainer Graham Potter bei den „Hammers“ beweisen.

Füllkrug stand letzte Saison noch im CL-Finale mit Dortmund

Falls es Füllkrug an den Main ziehen sollte, wäre die Eintracht seine vierte Bundesliga Station. Bislang war er für Werder Bremen, Hannover 96 und zuletzt Borussia Dortmund in der höchsten deutschen Spielklasse aufgelaufen.

Für den BVB erzielte er in der abgelaufenen Bundesliga Saison zwölf Tore. Hinzu kommen drei Tore und zwei Vorlagen in der Champions League, wo er mit den Dortmundern Real Madrid im Finale (0:1) unterlag.