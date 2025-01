Für 80 Millionen? Manchester City will Ex-St. Pauli-Stürmer sofort kaufen

Was für eine Entwicklung eines ehemaligen Kiezkickers! Manchester City hat einem Bericht zufolge großes Interesse an einem Winter-Transfer von Eintracht Frankfurts Stürmerstar Omar Marmoush. Nach Informationen von Sky soll sich der englische Meister bereits in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem 25 Jahre alten Ägypter befinden.

Demnach will City dem ehemaligen St. Paulianer einen langfristigen Kontrakt bis 2029 oder 2030 anbieten. Der Marktwert von Marmoush liegt laut transfermarkt.de bei 60 Millionen Euro. Laut „Bild“ darf der Bundesliga-Torjäger bei einem Angebot von 70 bis 80 Millionen Euro sofort gehen.

Der Ägypter brachte es in dieser Saison in bisher 24 Pflichtspielen auf 18 Tore, 13 davon in der Bundesliga, und 13 Vorlagen.

Frankfurts Shootingstar Omar Marmoush wird von vielen Top-Klubs international umworben. imago/Sven Simon Frankfurts Shootingstar Omar Marmoush wird von vielen Top-Klubs international umworben.

Marmoush-Vertrag bei der Eintracht läuft bis 2027

Ein konkretes Angebot für Marmoush, dessen Vertrag beim Tabellendritten der Bundesliga bis zum Sommer 2027 gilt, gibt es bisher nicht. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche hatte unlängst erklärt, man wolle den Kader zusammenhalten, dabei aber eingeschränkt: „Natürlich gibt es extreme Situationen. Diese muss man dann neu bewerten. Allerdings muss schon etwas Außergewöhnliches passieren.“

Marmoush kam im Winter 2021 als Wolfsburg-Leihgabe mit einem Marktwert von 750.000 Euro zum FC St. Pauli und steigerte sein Preisschild auf zwei Millionen, als er die Kiezkicker nach einem Halbjahr wieder verließ (21 Einsätze, sieben Tore, drei Vorlagen). Der Ägypter ist derzeit der sechstwertvollste Spieler der Bundesliga. (dpa/tm)