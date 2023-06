Manchester City kurz vor Einigung mit Top-Star von RB Leipzig

Jetzt müssen die „Bullen“ wohl bluten: Top-Verteidiger Josko Gvardiol von RB Leipzig steht kurz vor dem Absprung in die Premier League.

Manchester City will den 21-Jährigen unbedingt, der es bei der WM in Katar mit allen Angriffsgrößen aufnahm – und allenfalls von Lionel Messi in seine Schranken verwiesen worden wahr. Die Sympathie ist gegenseitig. Gvardiol, der bei den Sachsen längerfristig unter Vertrag steht, will vernehmlich lieber heute als morgen auf die Insel wechseln.

Manchester City bietet 85 Millionen, RB Leipzig will mindestens 100 für Gvardiol

85 Millionen Euro will der Champions-League-Sieger nach Leipzig überweisen, der Bundesliga-Dritte würde aber gerne einen dreistelligen Millionenbetrag für den Kroaten bekommen, der im Winter mit seiner Mannschaft ins WM-Halbfinale einzog.

Das könnte Sie auch interessieren: Nagelsmann nicht zu PSG! Pariser offenbar an einem Trainer aus der Bundesliga dran

Allzu stark ist die Position von RB-Sportchef Max Eberl im Millionen-Poker aber nicht. Im nächsten Sommer könnte Gvardiol für eine fixe Ablöse von 110 Millionen Euro auf jeden Fall wechseln.