Nagelsmann nicht zu PSG! Pariser offenbar an einem Trainer aus der Bundesliga dran

Julian Nagelsmann wird nach Information des Fachmagazins „L’Equipe“ doch nicht Trainer von Paris Saint-Germain. Die Verhandlungen des früheren Trainers des FC Bayern München mit dem französischen Meister sind nach Angaben des Blatts vom Freitagabend gescheitert.

Die beiden Parteien hätten entschieden, auf eine mögliche Zusammenarbeit zu verzichten, hieß es. Zuletzt war der 35 Jahre alte Nagelsmann als Favorit auf den Trainerposten bei PSG gehandelt worden.

PSG hat sich angeblich von Meister-Trainer Galtier getrennt

Französischen Medien zufolge hat sich der Klub bereits vom bisherigen Chefcoach Christophe Galtier getrennt. Für den 56-Jährigen wäre damit nach nur einem Jahr schon wieder Schluss. Zwar gewann Galtier mit PSG die elfte französische Fußball-Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung vor RC Lens.

Aber das Starensemble von der Seine scheiterte einmal mehr früh in der Champions League. Da war im Achtelfinale gegen den damals noch von Nagelsmann trainierten FC Bayern Endstation.

Nagelsmann hatte seinen Job bei den Münchnern überraschend im März verloren. Seither wurde er mit mehreren Topklubs wie dem FC Chelsea, den Tottenham Hotspur und Real Madrid in Verbindung gebracht.

Bleibt die Frage, wer denn nun neuer Trainer in Paris wird? „L’Equipe“ zufolge soll Luis Enrique gute Chancen haben, aber auch ein Bundesliga-Coach soll auf der Liste stehen. Die Zeitung berichtete am Samstag, dass Luis Enrique, Xabi Alonso und Thiago Motta zu den Kandidaten zählen sollen. Ein Überraschungskandidat über diese drei hinaus sei nicht die Tendenz, hieß es in dem Bericht.

Demzufolge genießt Luis Enrique bei den katarischen Vereins-Besitzern große Wertschätzung. Der 53-Jährige trainierte zuletzt die spanische Nationalmannschaft, nach der WM war aber Schluss. Der Ex-Profi arbeitete auch schon beim FC Barcelona, bei Celta Vigo und der AS Rom als Coach. Er war ebenso wie Nagelsmann beim FC Chelsea gehandelt worden, ehe der Argentinier Mauricio Pochettino den Posten bekam.

Bayer Leverkusen will Xabi Alonso nicht ziehen lassen

Mit Xabi Alonso soll sich „L’Equipe“ zufolge PSG-Sportdirektor Luis Campos auch schon mehrfach ausgetauscht haben, der Weg solle „aber weiter“ sein. Denn Bayer 04 Leverkusen wolle seinen Trainer nicht ziehen lassen. Der Vertrag des 41 Jahre alten Spaniers beim Werksklub ist noch bis Ende Juni kommenden Jahres gültig.

Das könnte Sie auch interessieren: Große Ehre! Stadion in Frankreich nach BVB-Star benannt

Und Motta? Der 40-Jährige spielte lange Zeit bei PSG, beendete dort seine Karriere und ist nun Trainer beim FC Bologna. Er werde von PSG-Präsident Nasser Al-Khelaïfi sehr geschätzt, eine Kontaktaufnahme soll es dem Bericht zufolge bis vor Kurzem aber nicht gegeben haben.